рф скинула авіабомби на село Лежине під Запоріжжям — є загиблі

У середу, 22 липня 2026 року, російські окупаційні війська здійснили черговий авіаційний обстріл Запорізького району. Ворожі керовані авіабомби (КАБ) влучили по житловому сектору села Лежине, спричинивши значні руйнування приватних осель. Про ворожі атаки та перші дані про потерпілих повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Людей шукають під уламками будинків

За даними обласної адміністрації, авіаудари припали безпосередньо по цивільній забудові населеного пункту. Внаслідок потужних вибухів декілька приватних будинків повністю зруйновано.

📢 «Ворожі авіабомби ударили по Лежиному, зруйнували будинки. Попередньо, є інформація про людей під завалами», – йдеться в повідомленні.

На жаль, унаслідок ворожої атаки загинула одна людина. Також відомо про щонайменше трьох поранених мешканців. На місці прильотів продовжують працювати екстрені та рятувальні служби ДСНС.

Також стало відомо, що загинула людина внаслідок ворожої атаки на Запорізький район.

📢 «російські керовані авіабомби спричинили руйнування у Біленькому. Внаслідок атаки загинув 38-річний чоловік», – зазначив Іван Федоров.

Обстріл підприємства у Запоріжжі 22 липня

Паралельно з ударом по району ворог атакував і сам обласний центр. Удень 22 липня росіяни вдарили по цивільному об’єкту в Запоріжжі, спричинивши займання.

Наслідки прильоту у Запоріжжі:

Виникла пожежа на території підприємства харчової промисловості;

Кількість травмованих цивільних зросла до трьох осіб;

Медична допомога знадобилася 33-річній жінці та чоловікам віком 25 і 41 рік.

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👉 Нагадаємо, що напередодні, 21 липня, росіяни двічі за добу атакували Запоріжжя. Під час вечірньої атаки спалахнула пожежа на складських приміщеннях, поранення отримав один чоловік.