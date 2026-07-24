Удари по портах та цивільних об’єктах: окупанти атакували Миколаївщину дронами

Окупаційні російські війська протягом доби 23 липня та вранці у п’ятницю, 24 липня 2026 року, завдали серії нових ударів по території Миколаївської області. Ворог застосував широкий спектр безпілотної авіації. Про ситуацію в регіоні повідомив виконувач обов’язків начальника Миколаївської ОВА Георгій Решетілов.

Хроніка ворожих атак на громади області

Окупаційні війська цілеспрямовано атакували логістичні та цивільні об’єкти регіону. Деталі обстрілів Миколаївщини:

Портова інфраструктура: атакована ударними БпЛА типу «Shahed» та «Гербера»;

атакована ударними БпЛА типу «Shahed» та «Гербера»; Снігурівська громада: уранці ворожий дрон «Молнія» влучив у будівлю автозаправної станції;

уранці ворожий дрон «Молнія» влучив у будівлю автозаправної станції; Очаківська громада: протягом минулої доби зафіксовано три удари FPV-дронами.

За попередніми даними обласної адміністрації, унаслідок усіх зазначених атак люди не постраждали.

Зведення ДСНС: 7 пожеж за добу

Паралельно з ліквідацією наслідків ворожих прильотів рятувальники ДСНС Миколаївської області приборкували пожежі.

Загалом протягом 23 липня зареєстровано 7 пожеж:

1 пожежа: виникла внаслідок дорожньо-транспортної пригоди у місті Миколаєві;

виникла внаслідок дорожньо-транспортної пригоди у місті Миколаєві; 6 пожеж: сталися через займання сухої трави, сміття та пожнивних залишків (дві — на приватних подвір’ях, чотири — на відкритих територіях).

Загальна площа випаленої сухої рослинності перевищила 1,5 гектара.

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Обстріли сусідньої Одещини

Нагадаємо, у ніч проти 24 липня російська армія також завдала масованого удару ракетами та дронами по Одеській області. Унаслідок тієї атаки поранень зазнали двоє людей, а також зафіксовано руйнування цивільної та критичної інфраструктури.

👉 Також відомо, що впродовж минулої доби, 23 липня, на фронті зафіксовано 233 бойових зіткнення. Ворог завдав одного ракетного удару із застосуванням трьох ракет та 93 авіаційних ударів, під час яких скинув 308 керованих авіабомб.