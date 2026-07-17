Уряд призначив тимчасових очільників Міноборони та МЗС

Кабінет Міністрів України на чолі з новопризначеним прем’єр-міністром Сергієм Корецьким ухвалив рішення щодо призначення тимчасових керівників для двох ключових міністерств. Тимчасово виконуючим обов’язки міністра оборони став Євгеній Хмара, а МЗС очолив Андрій Сибіга. Про це очільник уряду офіційно повідомив у п’ятницю, 17 липня 2026 року, у своєму Telegram-каналі. За його словами, рішення ухвалювалися в чіткій координації з Офісом Президента.

«Зберегти безперервність роботи»

Призначення тимчасових керівників дозволить уникнути управлінської кризи у сферах національної безпеки та зовнішньої дипломатії. Сергій Корецький прокоментував кадрові рішення наступним чином:

📢 «За погодженням з президентом уряд призначив Євгенія Хмару тимчасово виконувачем обов’язків міністра оборони та Андрія Сибігу – тимчасово виконувачем обов’язків міністра закордонних справ. Важливо зберегти безперервність роботи у сферах оборони та зовнішньої політики», – написав він.

Нагадаємо, що напередодні шостий президент України В.О. Зеленський провів зустріч із Євгенієм Хмарою (який до цього був т.в.о. голови СБУ) та анонсував його перехід до Міністерства оборони України. Це відбулося після того, як кандидатура Ігоря Клименка не знайшла достатньої підтримки серед народних депутатів у Верховній Раді.

Масштабна реорганізація міністерств: що зміниться

Окрім вирішення кадрових питань, Кабмін затвердив оновлену структуру виконавчої влади. Сергій Корецький повідомив про розмежування обов’язків та створення нових профільних відомств. Прем’єр-міністр деталізував структурні зміни в уряді:

📢 «Відновлюємо Мінагрополітики, створюємо окреме Міністерство у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб. Розмежували напрями економіки й довкілля та відновлення, а також інфраструктури й транспорту», – додав очільник уряду.

Головні напрямки реформи відомств:

Мінагрополітики: Міністерство аграрної політики та продовольства знову функціонуватиме як самостійний орган влади під керівництвом Тараса Висоцького.

Міністерство аграрної політики та продовольства знову функціонуватиме як самостійний орган влади під керівництвом Тараса Висоцького. Міністерство у справах громад, територій та ВПО: Нове відомство виокремлюють для посилення підтримки переселенців та децентралізації. Його очолить Віталій Безгін.

Нове відомство виокремлюють для посилення підтримки переселенців та децентралізації. Його очолить Віталій Безгін. Розподіл повноважень: Напрями економіки та екології (довкілля) тепер чітко розмежовані. Аналогічний поділ відбувся у сферах інфраструктурного відновлення та транспорту.

Кадрові рішення

Масштабні зміни відбулися на тлі вчорашнього голосування у Верховній Раді. Нагадаємо, 16 липня парламент 264 голосами підтримав пакетну постанову про призначення нового Кабінету Міністрів на чолі з Сергієм Корецьким.

Проте під час того засідання офіційні подання від президента щодо міністра оборони та міністра закордонних справ до зали Ради не надходили. Оскільки з моментом формування нового уряду попередній очільник МО Михайло Федоров повністю втратив свої повноваження, виникла термінова потреба у призначенні керівників у статусі т.в.о.

Наразі оновлена урядова команда розпочала виконання своїх обов’язків.