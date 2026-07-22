У Франції остаточно заборонили соцмережі для дітей до 15 років та телефони у школах

Французькі законодавці ухвалили резонансний законопроєкт, який запроваджує суворі обмеження на використання цифрових технологій неповнолітніми. Відтепер дітям віком до 15 років офіційно заборонено користуватися соціальними мережами. Про це повідомляє міжнародний телеканал Euronews.

У вівторок, 21 липня 2026 року, за цей документ успішно проголосували обидві палати французького парламенту. Окрім обмежень щодо онлайн-платформ, закон також містить повну заборону на використання мобільних телефонів у середніх школах країни.

Позиція Макрона та Конституційна Рада

Президент Франції Емманюель Макрон наполягає на тому, щоб нові норми запрацювали безпосередньо з початку нового навчального року — у вересні 2026 року. Проте перед остаточним запровадженням документ має пройти обов’язкову перевірку на відповідність Конституції Франції, що може дещо змістити графік.

📢 «Я взяв на себе зобов’язання щодо цього, і тепер відповідний закон прийнято: з цього навчального року дітям віком до 15 років буде заборонено користуватися соціальними мережами… Тепер Конституційна Рада має винести рішення з цього питання, а потім настане час вжити заходів для впровадження цього заходу та захисту наших дітей в Інтернеті», – прокоментував це Макрон у соцмережі Х (колишній Twitter).

Глобальний тренд на обмеження для підлітків

Після ухвалення цього рішення Франція стала однією з понад 20 країн світу, які вже вжили конкретних законодавчих заходів щодо регулювання доступу дітей до соціальних мереж та мінімізації їхнього негативного впливу.

Як змінюється регулювання у Європі: