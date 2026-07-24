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Окупанти атакували Одещину: поранені четверо цивільних, зокрема дитина

Денис Молотов
Денис Молотов
Окупанти атакували Одещину: поранені четверо цивільних, зокрема дитина
Фото: наслідки російських атак на Одещину / Одеська ОВА / 24.07.2026

Окупаційні російські війська протягом доби 24 липня 2026 року здійснили серію комбінованих атак на Одещину. Ворог застосував ракети та ударні безпілотники, цілячись у житлову та цивільну інфраструктуру. Про деталі наслідків ворожих прильотів повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Наслідки нічного комбінованого удару

У ніч проти 24 липня російська армія випустила по території Одеської області групи ударних БпЛА та ракети. Руйнування та постраждалі під час нічної атаки:

  • Поранені: медичну допомогу надають жінці та 4-річній дитині;
  • Житловий сектор: пошкоджено дах багатоквартирного будинку, приватні оселі та автомобілі;
  • Промисловість: пошкоджень зазнала територія одного з підприємств (без руйнувань та травмованих).

Усі займання, що виникли після прильотів, оперативно ліквідували підрозділи ДСНС.

Денна атака на Одесу: влучання у меблевий магазин

Вдень 24 липня окупанти завдали повторного удару безпосередньо по обласному центру. Під обстріл знову потрапила виключно цивільна інфраструктура. Ворожа ракета пошкодила будівлю місцевого меблевого магазину. Стан поранених унаслідок денного обстрілу:

  • Кількість постраждалих зросла до 2 осіб;
  • За допомогою звернулися 49-річний чоловік та 69-річна жінка;
  • Медики надали допомогу потерпілим на місці, їхній стан оцінюють як задовільний.

Нагадаємо, Чернігівська область у ніч проти 24 липня також зазнала чергової атаки російських безпілотників. Унаслідок ударів у кількох районах виникли пожежі.

👉 Також раніше повідомлялось, що вдень у п’ятницю, 24 липня 2026 року, під час повітряної тривоги в Києві пролунала серія гучних вибухів. Раніше Повітряні сили ЗСУ попередили мешканців столиці про високу загрозу застосування противником балістичного озброєння з північного напрямку.

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