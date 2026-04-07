Військовий збір: Рада продовжила його дію на три роки після війни

Військовий збір в Україні продовжить діяти ще протягом трьох років після припинення або скасування воєнного стану. Відповідний закон підтримала Верховна Рада під час пленарного засідання. Про це стало відомо із прямої трансляції засідання у вівторок, 7 квітня.

✅Рішення ухвалено більшістю голосів народних депутатів — «за» проголосували 257 парламентарів. 🛑Двоє депутатів висловилися проти, ще 🟡четверо утрималися.

📢 «Ухвалення законопроєкту дозволить протягом трьох років, наступних за роком, у якому припинено або скасовано військовий стан, залучити до державного бюджету України понад 140 млрд грн», – зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко під час представлення документа у парламенті.

Військовий збір, згідно з ухваленим законом, зберігатиме чинні правила оподаткування, які були запроваджені на період дії воєнного стану.

Йдеться, зокрема, про такі ставки:

для фізичних осіб — 5% доходу;

для фізичних осіб-підприємців (ФОП), які є платниками єдиного податку, — у розмірі однієї мінімальної заробітної плати, встановленої на перше число місяця (у 2026 році це становить 850 грн);

для платників єдиного податку третьої групи (як фізичних осіб-підприємців, так і юридичних осіб, за винятком електронних резидентів) — 1% від доходу.

Зазначені норми діятимуть упродовж трьох років після завершення воєнного стану.

Відповідні положення передбачені законопроєктом №15110, який супроводжувався пояснювальною запискою щодо необхідності збереження фінансових надходжень до державного бюджету в післявоєнний період.

Нагадаємо

Раніше, 6 квітня, парламентський комітет схвалив оновлену редакцію законопроєкту, який стосується оподаткування онлайн-платформ, зокрема операцій через сервіси оголошень (про податок на OLX).

Також 30 березня Кабінет Міністрів відклав запровадження податку на додану вартість для фізичних осіб-підприємців, щоб продовжити переговори з Міжнародним валютним фондом (МВФ) для досягнення компромісів.

ℹ️ Військовий збір в Україні вперше запровадили у 2014 році на тлі початку російської збройної агресії на сході країни.

Закон України № 1621-VII від 31 липня 2014 року «Про внесення змін до Податкового кодексу України та Державного бюджету України» встановив тимчасовий військовий збір у розмірі 1,5% .

. Він набрав чинності 3 серпня 2014 року.

Спочатку збір ввели як тимчасовий захід для фінансування оборони, а з 2015 року його дію продовжили на невизначений термін. Платять його з більшості доходів фізичних осіб (зарплата, інші виплати тощо), а з 1 січня 2025 року його також поширили на певні категорії ФОПів та юридичних осіб на спрощеній системі оподаткування.

Станом на 2026 рік збір продовжує діяти (ставка для більшості доходів фізосіб з грудня 2024 року підвищена до 5%).

👉 Також раніше стало відомо, що профільний комітет Ради підтримав оновлену редакцію законопроєкту №15111, що стосується доходів через цифрові сервіси.