ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

Військовий збір: Рада продовжила його дію на три роки після війни

Денис Молотов
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

Військовий збір в Україні продовжить діяти ще протягом трьох років після припинення або скасування воєнного стану. Відповідний закон підтримала Верховна Рада під час пленарного засідання. Про це стало відомо із прямої трансляції засідання у вівторок, 7 квітня.

✅Рішення ухвалено більшістю голосів народних депутатів — «за» проголосували 257 парламентарів. 🛑Двоє депутатів висловилися проти, ще 🟡четверо утрималися.

Фото: Верховна Рада України / 07.04.2026

📢 «Ухвалення законопроєкту дозволить протягом трьох років, наступних за роком, у якому припинено або скасовано військовий стан, залучити до державного бюджету України понад 140 млрд грн», – зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко під час представлення документа у парламенті.

Військовий збір, згідно з ухваленим законом, зберігатиме чинні правила оподаткування, які були запроваджені на період дії воєнного стану.

Йдеться, зокрема, про такі ставки:
  • для фізичних осіб — 5% доходу;
  • для фізичних осіб-підприємців (ФОП), які є платниками єдиного податку, — у розмірі однієї мінімальної заробітної плати, встановленої на перше число місяця (у 2026 році це становить 850 грн);
  • для платників єдиного податку третьої групи (як фізичних осіб-підприємців, так і юридичних осіб, за винятком електронних резидентів) — 1% від доходу.

Зазначені норми діятимуть упродовж трьох років після завершення воєнного стану.

Відповідні положення передбачені законопроєктом №15110, який супроводжувався пояснювальною запискою щодо необхідності збереження фінансових надходжень до державного бюджету в післявоєнний період.

Нагадаємо

Раніше, 6 квітня, парламентський комітет схвалив оновлену редакцію законопроєкту, який стосується оподаткування онлайн-платформ, зокрема операцій через сервіси оголошень (про податок на OLX).

Також 30 березня Кабінет Міністрів відклав запровадження податку на додану вартість для фізичних осіб-підприємців, щоб продовжити переговори з Міжнародним валютним фондом (МВФ) для досягнення компромісів.

ℹ️ Військовий збір в Україні вперше запровадили у 2014 році на тлі початку російської збройної агресії на сході країни.

  • Закон України № 1621-VII від 31 липня 2014 року «Про внесення змін до Податкового кодексу України та Державного бюджету України» встановив тимчасовий військовий збір у розмірі 1,5%.
  • Він набрав чинності 3 серпня 2014 року.

Спочатку збір ввели як тимчасовий захід для фінансування оборони, а з 2015 року його дію продовжили на невизначений термін. Платять його з більшості доходів фізичних осіб (зарплата, інші виплати тощо), а з 1 січня 2025 року його також поширили на певні категорії ФОПів та юридичних осіб на спрощеній системі оподаткування.

Станом на 2026 рік збір продовжує діяти (ставка для більшості доходів фізосіб з грудня 2024 року підвищена до 5%).

👉 Також раніше стало відомо, що профільний комітет Ради підтримав оновлену редакцію законопроєкту №15111, що стосується доходів через цифрові сервіси.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Половина боїв на фронті припала на три напрямки – Генштаб оновив карту

ВІЙНА

“Лукашенко стане законною ціллю” – військові оцінили ризики наступу на Україну з білорусі

КОРДОН

Нова небезпека від російських БпЛА типу «шахед»

ВАЖЛИВО

Окупанти вбили медсестру в Херсоні на зупинці громадського транспорту

ВІЙНА

У Харкові працівника ТЦК вдарили ножем

ВАЖЛИВО

В ЗСУ спростували заяву рф про «повне захоплення» Луганської області

ВАЖЛИВО

Країни НАТО стурбовані заявами Трампа про вихід США з Альянсу

ПОЛІТИКА

На фронті відбулось 128 бойових зіткнень, ворог запусти в понад 6,5 тис. дронів – Генштаб

ВІЙНА

На фронті відбулось понад 80 бойових зіткнень, ворог активно діє на трьох напрямках – Генштаб

ВІЙНА

Експорт російської нафти обвалився через удари дронів, що паралізували порти Балтії – Bloomberg

ПОДІЇ

Окупанти готують видобуток міді та цинку на Луганщині

ЛУГАНЩИНА

У Львові вбили працівника ТЦК ножем в шию

ВАЖЛИВО

На Сумщині дрон рф вдарив по підприємству: є постраждалі

ВІЙНА

Марківська громада спрямувала понад 1 млн грн на підтримку військових

ЛУГАНЩИНА

Обстріл Херсона: загиблі та поранені у Корабельному районі

ВІЙНА
ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип