Фінляндія масштабує підтримку «чеської ініціативи» снарядів

Денис Молотов
Фото: Александр Стубб на спільному брифінгу з Петром Павелом.

Під час зустрічі в Празі лідери Фінляндії та Чехії підтвердили стратегічну єдність у питанні подолання «снарядного голоду» в ЗСУ. Гельсінкі не лише фінансує закупівлі, а й розгортає власні потужності для виробництва дефіцитних калібрів, передає «Укрінформ».

Президент Фінляндії Александр Стубб під час спільного брифінгу з чеським колегою Петром Павелом деталізував обсяги фінської допомоги. За словами Стубба, країна використовує багатовекторний підхід:

  • Пряме фінансування: У межах першого етапу чеської ініціативи Фінляндія виділила близько 30 млн євро.
  • Європейські канали: Минулого року через механізми ЄС на закупівлю боєприпасів було спрямовано ще 90 млн євро.
  • Власний ВПК: Стубб особливо підкреслив статус Фінляндії як одного з провідних виробників великокаліберних снарядів (155-мм) у Європі, що дозволяє країні поєднувати грошові внески з реальними поставками з власних заводів.

📢 «У першій партії ми підтримали ініціативу, приблизно на 30 млн євро, а минулого року ми скористалися нашим каналом постачання боєприпасів через Європейський Союз, виділивши 90 млн євро», – наголосив Стубб.

Прага тримає темп: мільярдна операція «в тіні»

Президент Чехії Петр Павел запевнив, що механізм пошуку та постачання боєприпасів із третіх країн працює стабільно і не має кінцевої дати. Ініціатива, яка тривалий час була засекреченою, наразі перетворилася на найбільш масштабний логістичний проєкт цієї війни.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш розсекретив, що через чеську ініціативу з постачання боєприпасів Україні пройшло близько 280 млрд крон (понад 13,5 млрд доларів).

Важливо

Чеська ініціатива стала рятівним колом для українського фронту в період затримок допомоги від інших партнерів. Фінляндія, маючи один із найпотужніших артилерійських арсеналів у НАТО та розвинену промисловість, стає ключовим донором не лише грошей, а й технологічної експертизи у виробництві боєприпасів.

Також нагадаємо, що шостий президент України В.О. Зеленський прибув до Єревану для участі в саміті Європейської політичної спільноти, який стартує 4 травня.

