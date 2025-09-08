Понеділок, 8 Вересня, 2025
В ЗСУ відреагували на інформацію про тотальну корупцію в ТЦК

Денис Молотов
У соціальних мережах 7 вересня почали поширювати повідомлення про нібито факти вимагання у ТЦК. Зокрема, кілька популярних пабліків опублікували історію військового, який стверджував, що в одному зі столичних збірних пунктів називався «прайс» на незаконні послуги. За його словами, працівники нібито вимагали $8 тисяч за переведення мобілізованого до конкретного підрозділу через рекрутинг та $30 тисяч за можливість «піти додому».

На поширену інформацію оперативно відреагувало командування Сухопутних військ Збройних Сил України.

📢 «Без офіційного звернення та підтверджених доказів такі звинувачення залишаються суб’єктивними і не можуть бути підставою для розслідування», — йдеться у заяві Сухопутних військ.

Військове командування закликало автора публікації передати всі деталі через офіційні канали зв’язку для того, щоб можливі факти вимагання були перевірені належним чином.

Сухопутні війська підкреслили, що системно ведуть боротьбу з будь-якими проявами корупції у сфері мобілізації.

Нині діють кілька напрямів протидії:

▪️ Посилений контроль та аудит — проводяться регулярні перевірки територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки, а також робота військово-лікарських комісій. На збірних пунктах цілодобово чергують старші офіцери ТЦК та представники правоохоронних органів.

▪️ Цифровізація процесів — системи на кшталт «Оберіг» забезпечують прозорий облік військовозобов’язаних і мінімізують вплив людського фактора.

▪️ Навчання персоналу — військовослужбовці ТЦК проходять тренінги з етики та антикорупційної поведінки.

▪️ Розвиток рекрутингу — нові центри надають можливість громадянам обирати підрозділ, що зменшує ризики зловживань.

▪️ Гарячі лінії — створені спеціальні канали для повідомлень про факти корупції та оперативного реагування.

Крім того, командування Сухопутних військ співпрацює з Національною поліцією, Службою безпеки України, Державним бюро розслідувань та Національним агентством з питань запобігання корупції. Кожне повідомлення про можливі порушення одразу передається до компетентних органів для перевірки.

У разі підтвердження фактів хабарництва чи зловживань винні особи негайно звільняються з посад і несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. Також інформація про виявлені корупційні дії оприлюднюється, щоб відновити довіру суспільства.

Таким чином, у ЗСУ наголошують, що питання боротьби з корупцією в ТЦК, начебто, перебуває під жорстким контролем. А будь-які заяви, які стосуються можливих випадків вимагання, потребують офіційного підтвердження.

☝️ Також нагадаємо, що на Волині група чоловіків під час спроби перевірки в них документів відібрала травматичну зброю у співробітників ТЦК та СП і відкрила вогонь. У відповідь військові застосували сльозогінний газ.

