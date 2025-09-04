Чоловіки на Волині відібрали зброю в працівників ТЦК

На Волині група чоловіків під час спроби перевірки в них документів відібрала травматичну зброю у співробітників ТЦК та СП і відкрила вогонь. У відповідь військові застосували сльозогінний газ. Після цього, чоловіків все ж таки вдалось затримати.

Подія сталася у четвер, 4 вересня, у селі Боратин Луцького району, повідомив Волинський обласний ТЦК та СП у Facebook.

📢 «…на території м. Луцька та Луцького району було виявлено чотирьох чоловіків, що рухались по одній з вулиць, у яких було вирішено перевірити військово-облікові документи. Двоє з них намагалися втекти та сховалися у закинутій триповерховій будівлі», – зазначено в повідомленні.

Представники групи оповіщення ТЦК вирушили за ними та вимагали пред’явити документи. Однак у процесі перевірки чоловіки активно почали чинити фізичний опір.

За даними ТЦК, один з військовослужбовців, начебто, намагався здійснити попереджувальний постріл із травматичної зброї. Проте, в нього вибили пістолет з рук. Один із чоловіків підняв зброю з підлоги та відкрив вогонь у напрямку військових.

У відповідь було застосовано сльозогінний газ. Один з військовослужбовців отримав травму, попередньо – перелом руки, йому надали медичну допомогу.

Чоловіків затримали та доставили до підрозділу поліції для встановлення всіх обставин інциденту.

☝️ Нагадаємо, з 1 вересня усі співробітники ТЦК зобов’язані носити бодікамери та фіксувати дії під час комунікації з громадянами.

👉 У Києві правоохоронці спільно з військовими ТЦК затримали чоловіка, який під час перевірки військово-облікових документів покусав поліціянта.