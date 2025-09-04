Четвер, 4 Вересня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИСУСПІЛЬСТВО
СУСПІЛЬСТВО

Чоловіки на Волині відібрали зброю в працівників ТЦК

Денис Молотов
Денис Молотов
Чоловіки на Волині відібрали зброю в працівників ТЦК

На Волині група чоловіків під час спроби перевірки в них документів відібрала травматичну зброю у співробітників ТЦК та СП і відкрила вогонь. У відповідь військові застосували сльозогінний газ. Після цього, чоловіків все ж таки вдалось затримати.

Подія сталася у четвер, 4 вересня, у селі Боратин Луцького району, повідомив Волинський обласний ТЦК та СП у Facebook.

📢 «…на території м. Луцька та Луцького району було виявлено чотирьох чоловіків, що рухались по одній з вулиць, у яких було вирішено перевірити військово-облікові документи. Двоє з них намагалися втекти та сховалися у закинутій триповерховій будівлі», – зазначено в повідомленні.

Представники групи оповіщення ТЦК вирушили за ними та вимагали пред’явити документи. Однак у процесі перевірки чоловіки активно почали чинити фізичний опір.

За даними ТЦК, один з військовослужбовців, начебто, намагався здійснити попереджувальний постріл із травматичної зброї. Проте, в нього вибили пістолет з рук. Один із чоловіків підняв зброю з підлоги та відкрив вогонь у напрямку військових.

У відповідь було застосовано сльозогінний газ. Один з військовослужбовців отримав травму, попередньо – перелом руки, йому надали медичну допомогу.

Чоловіків затримали та доставили до підрозділу поліції для встановлення всіх обставин інциденту.

☝️ Нагадаємо, з 1 вересня усі співробітники ТЦК зобов’язані носити бодікамери та фіксувати дії під час комунікації з громадянами.

👉 У Києві правоохоронці спільно з військовими ТЦК затримали чоловіка, який під час перевірки військово-облікових документів покусав поліціянта.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
СТРІЧКА НОВИН

На Київщині планують будівництво житла для ВПО з Луганщини

ЛУГАНЩИНА

Ракетна атака по гуманітарній місії під Черніговом: є загиблі та поранені

ВАЖЛИВО

Генштаб про ситуацію на фронті: відбулося 54 бойових зіткнення, ворог активно діє на чотирьох напрямках

ВІЙНА

путін використає захоплені території як плацдарм проти ЄС – Зеленський

ВАЖЛИВО

Міжнародні резерви України у серпні зросли на понад $3 млрд – НБУ

ВАЖЛИВО

У Дніпрі відкрили новий «Кабінет турботи про ветерана» – Луганська ОВА

ЛУГАНЩИНА

Верховна Рада відновила онлайн-трансляції пленарних засідань

ВАЖЛИВО

Сі Цзіньпін та диктатор путін говорили про безсмертя та біотехнології

ПОДІЇ

Ворог завдав 4 ракетних та 63 авіаційних ударів за добу: зафіксовано 180 боєзіткнень – Генштаб

ВІЙНА

Майже 150 бойових зіткнень, понад 2000 дронів-камікадзе: Генштаб розповів про ситуацію на фронті 3 вересня

ВІЙНА

У Києві чоловік вкусив поліцейського під час перевірки з ТЦК

СУСПІЛЬСТВО

Зеленський припустив сценарій Південної Кореї в Україні

ВАЖЛИВО

Два військові з’єднання на Луганщині забезпечили вогнегасниками – ОВА

ЛУГАНЩИНА

путін заявив, що готовий зустрітися із Зеленським лише у москві

ВАЖЛИВО

Трамп планує найближчим часом знати, що відбувається

ПОЛІТИКА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"