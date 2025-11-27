Четвер, 27 Листопада, 2025
Посадовець ТЦК взятий під варту за жорстоке побиття мобілізованого

Денис Молотов
В Івано-Франківській області правоохоронці повідомили про підозру заступнику начальника територіального центру комплектування (ТЦК та СП), який під час медогляду жорстоко побив військовозобов’язаного чоловіка. Про це 27 листопада повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.

Посадовець ТЦК взятий під варту за жорстоке побиття мобілізованого За даними слідства, чоловіка разом з іншими громадянами направили до лікарні для проходження військово-лікарської комісії (ВЛК). Коли він відмовився від флюорографії, підполковник умисно наніс йому щонайменше п’ять прицільних ударів у область паху.

Унаслідок побиття потерпілий отримав тяжкі тілесні ушкодження, що потребували хірургічного втручання з видаленням одного з органів (орхієктомія).

Посадовцю повідомлено про підозру у перевищенні влади в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки. Суд ухвалив рішення взяти підозрюваного під варту без права внесення застави.

Наразі триває перевірка можливої причетності до інциденту інших осіб, зокрема представників правоохоронних органів.

  • Нагадаємо, що подібні випадки вже фіксувалися в інших регіонах України. У Тернопільському обласному ТЦК та СП військовозобов’язаний під час спроби втечі випав із вікна п’ятого поверху.
  • В Дніпропетровському обласному ТЦК мобілізований чоловік у вбиральні стікав кров’ю. Відеозаписи цих подій поширювалися у соціальних мережах, викликаючи обурення громадськості.
