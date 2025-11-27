Посадовець ТЦК взятий під варту за жорстоке побиття мобілізованого

В Івано-Франківській області правоохоронці повідомили про підозру заступнику начальника територіального центру комплектування (ТЦК та СП), який під час медогляду жорстоко побив військовозобов’язаного чоловіка. Про це 27 листопада повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, чоловіка разом з іншими громадянами направили до лікарні для проходження військово-лікарської комісії (ВЛК). Коли він відмовився від флюорографії, підполковник умисно наніс йому щонайменше п’ять прицільних ударів у область паху.

Унаслідок побиття потерпілий отримав тяжкі тілесні ушкодження, що потребували хірургічного втручання з видаленням одного з органів (орхієктомія).

Посадовцю повідомлено про підозру у перевищенні влади в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки. Суд ухвалив рішення взяти підозрюваного під варту без права внесення застави.

Наразі триває перевірка можливої причетності до інциденту інших осіб, зокрема представників правоохоронних органів.