Уряд затвердив оновлений склад наглядової ради НАК «Нафтогаз України»

Уряд України призначив оновлений склад наглядової ради НАК «Нафтогаз України» на підставі подання номінаційного комітету. Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко у понеділок, 2 березня.
📢 Відбір відбувався відкрито та конкурентно, з урахуванням професійних заслуг кандидатів. Наглядова рада складається з шести членів, серед яких чотири незалежні міжнародні експерти та два представники України.
☝️ До незалежних міжнародних членів увійшли:
-
Роберт Шлешинський (Польща) – експерт із корпоративного управління та енергетики;
- Ерік Расмуссен (Данія) – фахівець із фінансування енергетики та інфраструктури, зокрема у ЄБРР; брав участь у реформі корпоративного управління в НАК «Нафтогаз»;
- Данкан Найтінгейл (Канада) – спеціаліст з операційного управління видобуванням та розвитку енергетичних активів; очолював наглядову раду ПАТ «Укрнафта», впроваджував практики ОЕСР;
- Тор Мартін Анфіннсен (Норвегія) – керівник у компанії Equinor, чинний член наглядової ради «Нафтогазу», забезпечує безперервність управління та впровадження європейських стандартів.
Представниками України у раді стали Анна Артеменко, заступниця міністра економіки, довкілля та сільського господарства, та Костянтин Мар’євич, державний секретар Кабінету Міністрів.
☝️ Раніше уряд оголосив про план перезавантаження енергетичного сектору України. Одним із пріоритетів є затвердження нових наглядових рад у ключових енергетичних компаніях, зокрема НАЕК «Енергоатом».
Ці зміни пов’язані з операцією «Мідас» з виявлення масштабних корупційних схем та відмивання коштів у енергетичному секторі України, включно з «Енергоатомом».