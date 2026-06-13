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Петер Мадяр заявив про оформлення «історичної» угоди з Україною

Денис Молотов
Денис Молотов
Петер Мадяр заявив про оформлення «історичної» угоди з Україною
Ілюстративне фото з відкритих джерел / угорський прем'єр-міністр Петер Мадяр

Угорщина та Україна офіційно оформили угоду щодо освітніх, культурних, мовних та політичних прав угорської громади на Закарпатті. Про це напередодні повідомив угорський прем’єр-міністр Петер Мадяр на своїй сторінці в соціальній мережі Х (Колишній Twitter).

Підписання цього документа знаменує собою завершення тривалого періоду непорозумінь між сусідніми державами у гуманітарній сфері.

📢 «Історична угода між Угорщиною та Україною щодо освітніх, культурних, мовних та політичних прав угорської громади на Закарпатті тепер офіційно оформлена», – написав він.

Дипломатичний механізм та виконання умов угоди

За словами Петера Мадяра, українська сторона в офіційній дипломатичній ноті вже взяла на себе чіткі зобов’язання виконувати всі положення укладеної угоди. Крім того, офіційний Київ оперативно включив ці пункти до загального плану дій щодо національних меншин.

Ухвалена міжурядова угода безпосередньо впливає на кілька важливих процесів:

  • врегулювання комплексу питань щодо мовних та освітніх прав угорської спільноти;
  • інтеграцію досягнутих домовленостей до плану дій у межах євроінтеграційного процесу України;
  • швидке вирішення суперечок, які тривалий час блокували двосторонній діалог.

📢 «Лише за кілька тижнів ми змогли вирішити проблему, з якою уряд Орбана не впорався за 10 років», – додав угорський прем’єр-міністр Мадяр.

Євроінтеграційні перспективи та розблокування переговорів

Нагадаємо, наразі Україна і Угорщина офіційно відкривають нову сторінку у своїх двосторонніх відносинах. Про це раніше також повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час міжнародних зустрічей.

Раніше стало відомо, що після досягнення цього компромісу Угорщина висловила готовність розблокувати подальший вступ України до Європейського Союзу. Зокрема, офіційний Будапешт погодився дати зелене світло на відкриття першого переговорного кластера про вступ України до ЄС.

  • Також було повідомлено, що шостий президент України В.О. Зеленський підписав закон, яким російську мову виключають з переліку тих, щодо яких Україна зобов’язана виконувати європейські правила щодо захисту мов корінних народів і національних спільнот.
  • Антисемітизм в Україні відтепер підпадає під кримінальну відповідальність. Відповідний законопроєкт №5110 підписав шостий президент України В.О. Зеленський.
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