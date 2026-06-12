Рішення Комітету Сенату США: 750 мільйонів для України

Комітет зі збройних сил Сенату США в рамках одного законопроєкту схвалив виділення 750 мільйонів доларів на допомогу Україні. Окрім фінансової підтримки, документ містить пропозицію щодо перейменування Міністерства оборони на Міністерство війни. Про це у четвер, 11 червня, повідомило міжнародне агентство Reuters із посиланням на власні поінформовані джерела.

📢 «Комітет, що складається з республіканців, заявив, що завершив свою версію NDAA щорічного законопроєкту про політику Пентагону, який включає 750 мільйонів доларів на Ініціативу сприяння безпеці України, що фінансує американські компанії за зброю для українських збройних сил», – йдеться у повідомленні.

Ключові безпекові та юридичні вимоги документа

Нова сенатська версія закону про національну оборону (NDAA) містить кілька жорстких геополітичних та юридичних обмежень щодо протидії російській агресії. Узгоджений сенаторами текст законопроєкту безпосередньо регулює такі питання:

запроваджує сувору заборону на використання будь-яких бюджетних коштів США для визнання суверенітету росії над окупованими українськими територіями;

офіційно зобов’язує всі профільні американські структури надавати Києву постійну розвідувальну підтримку;

визначає метою надання розвідданих захист та подальше повернення цих територій під контроль України.

Водночас сенатська версія NDAA підтримала ініціативу президента Дональда Трампа щодо перейменування Міністерства оборони на Міністерство війни. Аналогічну позицію раніше зайняв і профільний комітет Палати представників Конгресу США. Представники Демократичної партії, втім, виступають категорично проти такої зміни назви Пентагону.

Етапи проходження та тривала процедура ухвалення

Попри схвалення в обох профільних комітетах, цей масштабний законопроєкт наразі ще дуже далеко від остаточного підписання. Для набуття законної сили документ має пройти тривалу процедуру затвердження:

Пройти офіційне голосування в обох палатах Конгресу США (Палаті представників та Сенаті).

Пройти етап обов’язкового взаємного узгодження компромісного тексту між двома палатами.

Потрапити на остаточний підпис або вето чинного президента США.

Нагадаємо, Палата представників Конгресу США зовсім нещодавно, 4 червня, ухвалила інший законопроєкт про підтримку України та запровадження нових фінансових санкцій проти росії. Цей документ залишався у підвішеному стані в американському парламенті ще з квітня 2025 року.

👉 Також раніше стало відомо, що країни-члени НАТО під час внутрішніх засідань не змогли досягти консенсусу та погодити консолідовану пропозицію стосовно встановлення щорічної обов’язкової військової допомоги Україні у розмірі 0,25 відсотка від валового внутрішнього продукту кожної держави.