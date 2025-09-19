Україна може ще раз підняти видатки на оборону у 2025 році

У 2025 році в Україні може відбутися ще одне збільшення видатків на оборону. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко під час години запитань до уряду у Верховній Раді в п’ятницю, 19 вересня.

📢 «Чи будемо ми звертатися з потребою додатково на сектор безпеки і оборони? Так, дійсно є така ймовірність, що ми будемо вимушені міняти бюджет 2025 року ще раз», – сказав Марченко.

Він наголосив, що це рішення продиктоване «ситуацією на полі бою». За словами міністра, наразі тривають консультації з представниками сектору безпеки та оборони, зокрема з міністром оборони і першим віцепрем’єром.

📢 «У нас є розуміння, яким чином ми будемо закривати цю потребу, у нас є ресурс», – додав він, підкресливши, що внесення змін до бюджету є лише питанням часу.

Агентство «Інтерфакс-Україна» з посиланням на джерела зазначає, що йдеться про можливе збільшення оборонних витрат на 300 мільярдів гривень.

📊 Нагадаємо, у держбюджеті на 2025 рік видатки на оборону становлять 2,22 трильйона гривень із загальної суми 3,94 трильйона гривень. У липні парламент вже ухвалив зміни, якими фінансування сектору безпеки та оборони було збільшено на 412 мільярдів гривень.

☝️ Також раніше стало відомо, що якщо зміниться інтенсивність бойових дій, будуть величезні перебої з постачанням зброї від міжнародних партнерів, то потрібно буде вносити зміни до державного бюджету 2025 року на оборону. Про це повідомила народна депутатка, голова парламентського комітету з питань бюджету Роксолана Підласа в ефірі телемарафону