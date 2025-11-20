Четвер, 20 Листопада, 2025
Уряд створив Національну раду з гарантій прав дитини

19 листопада уряд ухвалив рішення сформувати Національну раду з гарантій прав дитини та затвердив Положення про її діяльність. За даними пресслужби Міністерства соціальної політики, новостворений консультативно-дорадчий орган працюватиме на постійній основі й стане ключовою платформою для формування, координації та моніторингу політики у сфері охорони дитинства.

Міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін підкреслив:

📢 «Створення Національної ради – це важливий крок до побудови системної моделі захисту прав кожної дитини в Україні. Вона стане інструментом узгодження рішень, координації реформ і впровадження міжнародних стандартів, які наближають нас до європейського рівня захисту прав дитини».

☝️ Функції та цілі Національної ради

Нацрада матиме широкий спектр завдань, серед яких:

  • забезпечення взаємодії державних органів, громадського сектору та міжнародних партнерів;
  • участь у формуванні політики щодо подолання дитячої бідності та соціальної ізоляції;
  • сприяння виконанню міжнародних зобов’язань України, включно з Конвенцією ООН про права дитини;
  • координація впровадження Європейської гарантії для дітей;
  • аналіз реалізації державної політики у сфері охорони дитинства;
  • участь у розробленні нормативно-правових актів;
  • моніторинг виконання стратегій та міжнародних ініціатив.
За результатами своєї роботи Рада:
  • подаватиме уряду відповідні пропозиції;
  • готуватиме щорічну доповідь про становище дітей в Україні;
  • звітуватиме про реалізацію Національного плану щодо впровадження Європейської гарантії для дітей.

У міністерстві нагадали, що раніше уряд уже затвердив Національний план щодо впровадження Європейської гарантії для дітей до 2030 року. Документ визначає стратегічні пріоритети підтримки дітей, що перебувають у вразливих категоріях або становищі ризику.

☝️Нагадаємо, що в Україні щороку 20 листопада відзначають День захисту дітей. Цього дня традиційно приділяють увагу питанням безпеки, добробуту та соціального розвитку дітей, а також актуальним викликам, що потребують державної відповіді.

👉 Також раніше повідомлялось, що уряд України доручив провести комплексну перевірку найбільших державних компаній країни.

