Кабмін оголосив масштабну перевірку діяльності державних компаній

Уряд України доручив провести комплексну перевірку найбільших державних компаній країни. Про це повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко у своєму Telegram-каналі.

📢 Очільниця уряду наголосила, що «особлива увага до прозорості закупівель та фінансового контролю».

Вона підкреслила, що наглядові ради таких стратегічних підприємств, як Нафтогаз, Укроборонпром, Укрзалізниця, Укргідроенерго, а також державних банків, повинні провести ретельний аналіз роботи виконавчих органів компаній.

У разі виявлення порушень наглядові ради отримали обов’язок оперативно вживати додаткових заходів та інформувати Кабінет Міністрів про кожен встановлений факт.

Також вони повинні забезпечити «належне та невідкладне реагування» на повідомлення правоохоронних органів щодо можливих правопорушень посадових осіб цих акціонерних товариств.

Паралельно Державна аудиторська служба розпочне проведення державного фінансового контролю найбільших підприємств держсектору. Перевірка стосуватиметься ефективності використання бюджетних коштів і достовірності їх фінансових звітів.

Як відомо, 10 листопада НАБУ та САП оголосили про старт масштабної антикорупційної операції «Мідас», спрямованої на викриття схем у сфері енергетики, включно з відмиванням коштів Енергоатома у значних обсягах.

Згодом з’явилася інформація, що учасники схеми легалізували гроші через офіс колишнього народного депутата, а нині російського сенатора Андрія Деркача. Загальна сума, яку вони «відмили», становить близько 100 млн доларів.