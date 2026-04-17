На одну з підстанцій Житомирщини ворог спрямував близько 20 дронів

Денис Молотов
Окупаційні російські війська в ніч на 17 квітня здійснили безпрецедентно щільну атаку на енергетичну інфраструктуру Житомирської області. Як повідомив голова правління «Житомиробленерго» Олексій Шекета, лише на одну електричну підстанцію ворог випустив близько 20 ударних безпілотників типу “Shahed”.

Про це посадовець написав на своїй сторінці у Facebook, емоційно прокоментувавши тактику загарбників, передає Кореспондент. Олексій Шекета наголосив на цілеспрямованості дій ворога, який намагається за будь-яку ціну знищити критичну мережу регіону.

📢 «На одну підстанцію — біля 20 (!) шахедів. Це ж як цим нелюдам наша енергетика як кістка в горлі? Нехай ця кістка в їх горлі буде аж поки їх не задушить! Ми знаємо, що робити», — зазначив голова «Житомиробленерго».

Попри таку концентрацію засобів ураження на одному об’єкті, енергетики запевняють, що готові до відновлювальних робіт та мають алгоритми дій для ліквідації наслідків подібних атак.

⚡️Масштаби знеструмлень в Україні

Нічна атака 17 квітня стала серйозним випробуванням для всієї енергосистеми України. Концентровані удари призвели до аварійних відключень електроенергії у семи регіонах:

  • Житомирська область;
  • Дніпропетровська та Запорізька області;
  • Донецька область;
  • Одеська, Харківська та Чернігівська області.

Окрім пошкоджень підстанцій, серйозної шкоди завдано генерації: у Чернігові через обстріли була вимушено зупинена місцева ТЕЦ, що призвело до проблем із водо- та теплопостачанням у місті.

Наразі по всій країні тривають аварійно-відновлювальні роботи. Диспетчерський центр «Укренерго» закликає споживачів до ощадливого використання електрики, особливо у вечірні години пік.

- Реклама-
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

