Іран поновив блокаду Ормузької протоки

Між Тегераном та Вашингтоном спостерігається новий виток напруженості. Влада Ірану офіційно оголосила про поновлення блокади Ормузької протоки. Причиною такого кроку стала відмова Сполучених Штатів зняти обмеження на судноплавство для іранських портів у Перській затоці. Про це інформує британське видання The Guardian.

Позиція Тегерана та звинувачення у «піратстві»

Згідно з офіційною заявою Тегерана, контроль над стратегічно важливою водною артерією «повернувся до попереднього стану». Таке рішення є прямою відповіддю на морську блокаду іранських гаваней, яку підтримують США.

Оперативне командування іранських збройних сил «Хатам аль-Анбія» виступило з різкою критикою дій американської сторони:

📢 «З цієї причини контроль над Ормузькою протокою повернувся до попереднього стану, і цей стратегічний водний шлях перебуває під суворим управлінням та контролем збройних сил», — йдеться у документі.

Командування також назвало дії США щодо блокування портів «піратством», підкреслюючи безкомпромісність своєї позиції.

📝 Умови розблокування стратегічного шляху

Іранське військове керівництво чітко окреслило умови, за яких режим контролю може бути переглянутий. Ситуація в акваторії залишатиметься незмінною до виконання вимог щодо свободи пересування іранських вантажів.

Ключові тези іранської сторони:

Свобода судноплавства: США мають забезпечити безперешкодний рух суден, що прямують з Ірану та до нього.

Тривалість обмежень: До виконання цих умов Ормузька протока перебуватиме під «суворим контролем» іранських збройних сил.

Відповідальність: Тегеран покладає відповідальність за дестабілізацію морської логістики на Вашингтон.

Нагадаємо

Поточне загострення відбувається на тлі тривалого дипломатичного протистояння. Раніше офіційний Тегеран спростував твердження президента США Дональда Трампа про нібито готовність Ірану передати ядерні матеріали під контроль Вашингтона. Іранська сторона звинуватила американську адміністрацію у маніпуляціях та дезінформації, що лише поглибило кризу довіри між державами.

⚠️ Лише вчора, 17 квітня, вперше за тривалий час напруженості Ісламська Республіка Іран оголошувала про повне відновлення вільного проходу комерційних суден через стратегічно важливу Ормузьку протоку.