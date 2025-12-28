Уряд перерозподілив 3,1 млрд грн на потреби оборони

Кабінет Міністрів України спрямував додаткові 3,1 мільярда гривень на цьогорічні закупівлі озброєння та військової техніки. Про це повідомляє урядовий портал. Відповідну інформацію також розміщено на офіційному сайті Міністерства фінансів України.

☝️ Зазначається, що кошти буде виокремлено шляхом перерозподілу видатків загального фонду державного бюджету на користь Міністерства оборони України.

Рішення ухвалене відповідно до закону «Про Державний бюджет України на 2025 рік» (зі змінами). Його метою є забезпечення своєчасного фінансування державних контрактів на закупівлю продукції оборонного призначення, які Міністерство оборони уклало у 2025 році.

📢 У Кабміні уточнили, що кошти сформовано за рахунок економії видатків загального фонду окремих головних розпорядників бюджетних коштів за підсумками виконання бюджетних програм у період з січня по грудень 2025 року.

Важливо, що такий перерозподіл здійснюється без залучення додаткових бюджетних ресурсів та без впливу на захищені статті видатків. Він проводиться в межах загального обсягу витрат, визначених законом про державний бюджет України на 2025 рік.

☝️ Нагадаємо, 10 грудня шостий президент України Володимир Зеленський підписав закон про державний бюджет України на 2026 рік. Згідно з документом, доходи бюджету становлять 2 трлн 918 млрд гривень, а видатки — 4 трлн 781 млрд гривень.