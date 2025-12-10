Підписано закон про державний бюджет-2026

Шостий президент України Володимир Зеленський підписав закон про державний бюджет на 2026 рік. Це підтверджується даними з картки документа на сторінці парламенту, де зазначено, що документ повернувся з президентським підписом у середу, 10 грудня.

Підкреслюється, що Україна спрямовує усі власні надходження — 100% — на фінансування сектору оборони, включаючи грошове забезпечення військовослужбовців, підтримку їхніх родин, розвиток протиповітряної оборони та інвестиції у створення й виробництво вітчизняних озброєнь, зокрема безпілотних систем.

🪖 Військові видатки у бюджеті-2026 становитимуть 2,8 трлн грн, що складає майже 60% усіх запланованих витрат. З них 1,3 трлн гривень передбачено на зарплати військових, а 709 млрд грн — на закупівлю озброєння й техніки.

➡️ Видатки у сфері освіти

У сфері освіти видатки сягатимуть 273,9 млрд гривень. У цю суму включено поетапне збільшення зарплат педагогічних та науково-педагогічних працівників: на 30% із 1 січня 2026 року та на 20% — з вересня того ж року. При цьому підходи до оплати праці не змінюються.

➡️ Видатки на соціальну сферу

Соціальні видатки у новому бюджеті становитимуть 468,5 млрд грн. Сюди входять пенсійні виплати, допомога соціально вразливим групам, пільги, субсидії, забезпечення підтримки осіб з інвалідністю. Окремим блоком виділено комплексну підтримку сімей з новонародженими та малими дітьми — від допомоги до пологів і після них до програм «єЯсла» та «Пакунок школяра».

📈 Вперше з 2023 року документ передбачає оновлення соціальних стандартів. Зокрема:

мінімальна заробітна плата зросте з 8000 до 8647 грн;

• загальний прожитковий мінімум збільшиться з 2920 до 3209 грн;

• прожитковий мінімум для працездатних осіб — з 3028 до 3328 грн;

• прожитковий мінімум для тих, хто втратив працездатність (мінімальна пенсія), — з 2361 до 2595 грн.

За прогнозами уряду, середня зарплата у 2026 році становитиме 30 032 гривні. Темпи зростання заробітних плат уповільняться до 16%, тоді як інфляцію прогнозують на рівні 9,9%.

💱У держбюджеті закладено середній прогнозний курс валют на 2026 рік:

45,7 грн за долар США;

49,4 грн за євро.

➡️ Видатки на охорону здоров’я

На систему охорони здоров’я виділяється 258,6 млрд грн. Пріоритети включають підвищення зарплат лікарям первинної ланки та екстреної медицини, забезпечення громадян безкоштовними препаратами та проведення програми скринінгу здоров’я для українців віком 40+.

➡️ Видатки на підтримку ВПО

Підтримка внутрішньо переміщених осіб становитиме 72,6 млрд грн. Значна частина цих коштів буде спрямована на допомогу людям, які втратили житло через війну. Окремо 1,4 млрд грн виділяється на нову програму підтримки ВПО з тимчасово окупованих територій.

➡️ Підтримка ветеранів

У сфері ветеранської політики бюджет передбачає 18,9 млрд грн — на забезпечення житлом та програми реінтеграції ветеранів у цивільне життя.

➡️ Бізнес та виробництво

Продовжується стратегія підтримки бізнесу та українського виробництва у межах політики «Зроблено в Україні»: до фінансування включено програми «Доступні кредити 5-7-9%», розвиток індустріальних парків, грантові проєкти, часткову компенсацію вартості вітчизняної техніки та обладнання.

Також окремими статтями передбачено фінансування програми «єОселя» та підтримку регіонів, включно з прифронтовими територіями. Загальний обсяг таких видатків становить 293 млрд грн.

☝️ Іншу частину видатків Україна планує покрити за рахунок міжнародної допомоги. У 2026 році держава має отримати понад 45 млрд доларів підтримки від партнерів.

Нагадаємо, що 3 грудня Верховна Рада ухвалила закон про держбюджет на 2026 рік. Доходи бюджету становлять 2 трлн 918 млрд грн, а видатки — 4 трлн 781 млрд грн.

Шостий президент України Володимир Зеленський заявив, що ухвалення бюджету «свідчить для всіх партнерів, що жодних внутрішніх підстав для нестабільності в Україні не буде».