Зеленський підписав закон про покарання за антисемітизм

Антисемітизм в Україні відтепер підпадає під кримінальну відповідальність. Відповідний законопроєкт №5110 підписав шостий президент України В.О. Зеленський, що підтверджується інформацією з картки документа на сайті парламенту.

🔹 Що змінює закон

Документ передбачає внесення змін до статті 161 Кримінального кодексу України, яка регулює відповідальність за порушення рівноправності громадян. Відтепер у ній прямо закріплено норму про відповідальність за прояви антисемітизму.

Таким чином, Антисемітизм в Україні офіційно включено до переліку правопорушень, за які передбачене кримінальне покарання.

🔹 Яке покарання передбачено

За вчинення правопорушень, пов’язаних із проявами антисемітизму, встановлено такі санкції:

штраф або обмеження волі строком до п’яти років;

у більш тяжких випадках — позбавлення волі до трьох років;

додатково може застосовуватися заборона обіймати певні посади чи займатися окремими видами діяльності на той самий строк.

🔹 Нагадаємо

Ухвалення документа є частиною ширшої політики щодо протидії дискримінації та захисту прав громадян в Україні. Законодавче уточнення статті 161 ККУ має на меті чітко окреслити відповідальність за дії, що містять ознаки антисемітизму.

Раніше цього ж дня В.О. Зеленський також підписав закон про продовження дії військового збору на три роки після завершення воєнного стану.