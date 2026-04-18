Денис Молотов
Рекордна оборонна угода США та Німеччини на $12 млрд
Рендер фрегата F-126 для ВМС Німеччини / Фото DAMEN

Адміністрація Сполучених Штатів офіційно підтримала масштабний запит Берліна на закупівлю передових технологій морського базування. Державний департамент США схвалив потенційний продаж Німеччині інтегрованих систем бойового управління та супутнього озброєння на загальну суму 11,9 млрд доларів.

📝 Технічні деталі та обсяги поставок

Німецьке керівництво планує модернізувати свій військово-морський флот, інтегрувавши американські технології у новітні бойові одиниці. Угода передбачає закупівлю обладнання, еквівалентного оснащенню восьми кораблів.

До переліку поставок входять:

  • Обчислювальне обладнання на базі системи протиракетної оборони AEGIS.
  • Високотехнологічні радіолокаційні станції (РЛС).
  • Відповідні комплекси озброєння та системні компоненти.

Основними виконавцями цього масштабного контракту визначені лідери американського ВПК — корпорації Lockheed Martin Corp та RTX Corp.

Держдепартамент США вже офіційно поінформував Конгрес про заплановану операцію. У відомстві наголосили, що реалізація цього контракту безпосередньо відповідає національним інтересам Сполучених Штатів.

Ключові аргументи Вашингтона:
  1. Зміцнення безпеки союзника: Посилення оборонного потенціалу Німеччини як ключового члена НАТО.
  2. Оперативна сумісність: Підвищення рівня взаємодії німецьких ВМС з американськими збройними силами та іншими партнерами по Альянсу.
  3. Стратегічна стабільність: Створення єдиного технологічного контуру ППО та ПРО на європейському театрі дій.

Дана угода є логічним продовженням розширення військово-технічного співробітництва між країнами. Раніше американське зовнішньополітичне відомство дало «зелене світло» на продаж Німеччині зенітних ракет для ППО вартістю 3,5 млрд доларів.

Ракети та системи Aegis планується розгорнути на новітніх фрегатах класу F127. Ці бойові кораблі мають стати основою морської складової протиповітряної оборони Німеччини, забезпечуючи захист від складних аеродинамічних та балістичних цілей.

👉 Також нагадаємо, що провідні представники Демократичної партії в Сенаті США виступили з жорсткою критикою на адресу адміністрації Дональда Трампа. Приводом для спільної заяви стало рішення Вашингтона тимчасово зняти обмеження на імпорт російської нафти.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Фінансова інтеграція ТОТ: підозра керівнику філії російського банку

КРИМІНАЛ

Армія рф випустила майже 10 000 дронів, за добу на фронті сталось понад 130 боїв – Генштаб

ВІЙНА

На фронті зафіксовано 118 боїв, ворог запустив понад 4 тис. дронів – Генштаб

ВІЙНА

Масована атака рф на Україну – щонайменше 15 загиблих та понад 100 поранених за ніч

ПОДІЇ

ЗСУ застосували ракети SCALP для ударів по окупантах

ВАЖЛИВО

рф видала «ліцензію» на розробку українського марганцю на ТОТ Запоріжжя

ПОДІЇ

росіяни атакували Херсон і громади області: є жертви

ВІЙНА

Атака на енергетику: знеструмлено Миколаїв і Херсон

ВАЖЛИВО

Атака на Дніпро: 5 загиблих, понад 20 поранених після ракетного удару

ВІЙНА

Фейк: Українці готували держпереворот в Угорщині на випадок перемоги Орбана на виборах

СТОПФЕЙК

Рубіжанська громада погодила нові виплати для Захисників та Захисниць

ЛУГАНЩИНА

П’ятеро поранених після атаки дроном рф V2U по Дергачах

ВІЙНА

13 років суворого режиму: у так званій «лнр» засудили громадянина Польщі

КРИМІНАЛ

Київ і Берлін погодили оборонний пакет на €4 млрд

ВАЖЛИВО

ЗСУ відійшли на нові рубежі біля Миропільського на Сумщині

ВАЖЛИВО
