Рекордна оборонна угода США та Німеччини на $12 млрд

Адміністрація Сполучених Штатів офіційно підтримала масштабний запит Берліна на закупівлю передових технологій морського базування. Державний департамент США схвалив потенційний продаж Німеччині інтегрованих систем бойового управління та супутнього озброєння на загальну суму 11,9 млрд доларів.

📝 Технічні деталі та обсяги поставок

Німецьке керівництво планує модернізувати свій військово-морський флот, інтегрувавши американські технології у новітні бойові одиниці. Угода передбачає закупівлю обладнання, еквівалентного оснащенню восьми кораблів.

До переліку поставок входять:

Обчислювальне обладнання на базі системи протиракетної оборони AEGIS .

. Високотехнологічні радіолокаційні станції (РЛС).

Відповідні комплекси озброєння та системні компоненти.

Основними виконавцями цього масштабного контракту визначені лідери американського ВПК — корпорації Lockheed Martin Corp та RTX Corp.

Держдепартамент США вже офіційно поінформував Конгрес про заплановану операцію. У відомстві наголосили, що реалізація цього контракту безпосередньо відповідає національним інтересам Сполучених Штатів.

Ключові аргументи Вашингтона:

Зміцнення безпеки союзника: Посилення оборонного потенціалу Німеччини як ключового члена НАТО. Оперативна сумісність: Підвищення рівня взаємодії німецьких ВМС з американськими збройними силами та іншими партнерами по Альянсу. Стратегічна стабільність: Створення єдиного технологічного контуру ППО та ПРО на європейському театрі дій.

Дана угода є логічним продовженням розширення військово-технічного співробітництва між країнами. Раніше американське зовнішньополітичне відомство дало «зелене світло» на продаж Німеччині зенітних ракет для ППО вартістю 3,5 млрд доларів.

Ракети та системи Aegis планується розгорнути на новітніх фрегатах класу F127. Ці бойові кораблі мають стати основою морської складової протиповітряної оборони Німеччини, забезпечуючи захист від складних аеродинамічних та балістичних цілей.

