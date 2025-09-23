Вівторок, 23 Вересня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

Українські війська атакували стратегічні нафтопроводи на росії

Денис Молотов
Денис Молотов
Українські війська атакували стратегічні нафтопроводи на росії

У ніч на вівторок, 23 вересня, Збройні сили України завдали удари по нафтовим об’єктам на території російської федерації. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

📢 У зведенні зазначено, що підрозділи ракетних військ і артилерії спільно із Силами безпілотних систем вразили лінійно-виробничу диспетчерську станцію (ЛВДС) 8-Н поблизу населеного пункту Найтоповичі у Брянській області на росії.

☝️ Відомо, що ЛВДС 8-Н є частиною комплексу магістрального нафтопроводу «ЛВДС 8-Н – ЛВДС Стальной конь» і має стратегічне значення для забезпечення паливом російської армії. Зафіксовано влучання у насосно-компресорну станцію, що призвело до займання на території об’єкта.

Також підтверджено повторне ураження диспетчерської станції «Самара» у Самарській області на росії, яке здійснили підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ. На цій станції здійснюється змішування високосірчаної та низькосірчаної нафти з різних родовищ для формування експортного сорту Urals. Наразі триває уточнення ступеня ураження.

Генштаб нагадав, що 20 вересня українські військові вже завдавали удару по станції «Самара».

Українські війська атакували стратегічні нафтопроводи на росії Крім того, підтверджено влучання по двох літаках на військовому аеродромі Кача під Севастополем у тимчасово окупованому Криму. Цю операцію здійснило Головне управління розвідки Міноборони України. Інформація щодо масштабів пошкоджень уточнюється.

Напередодні українська розвідка повідомила про знищення двох літаків-амфібій Бе-12 «Чайка» в Криму. Також було пошкоджено вертоліт Мі-8.

👉 Також раніше бійці Головного управління розвідки Міністерства оборони України здійснили успішну операцію на території тимчасово окупованого Криму. Унаслідок дій спецпідрозділу ГУР було уражено три російські багатоцільові гелікоптери Мі-8, а також сучасну та дороговартісну радіолокаційну станцію 55Ж6У Небо-У.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Айдарська СВА оголосила конкурс бізнес-проєктів для ветеранів та їхніх родин

ЛУГАНЩИНА

Сербія отримала від росії комплекси РЕБ

ПОДІЇ

Айдарська СВА оздоровила понад пів сотні дітей з Луганщини

ЛУГАНЩИНА

На Покровському напрямку зафіксовано третину зі 183 боїв за добу: карта від Генштабу

ПОДІЇ

Що відбувається з тілами, повернутими в Україну шляхом репатріації: деталі від МВС

ПОДІЇ

Заступниця голови Луганської ОВА взяла участь у регіональному «круглому столі» щодо реформування місцевого самоврядування

ЛУГАНЩИНА

У столиці Норвегії помітили дрони над військовою фортецею

ПОДІЇ

Результати роботи СБУ на Луганщині: десятки ударів і сотні уражених ворогів

ЛУГАНЩИНА

США затвердили нові пакети військової допомоги Україні – ЗМІ

ВАЖЛИВО

Уламки російського дрона знову знайшли в Польщі

ПОДІЇ

У Києві дрон вибухнув на житловому будинку під час атаки

ВІЙНА

У Брюсселі затвердили 19 пакет санкцій проти рф, очікується оголошення

ВАЖЛИВО

Дональд Трамп розпочав візит до Великої Британії

ВАЖЛИВО

Україна може ще раз підняти видатки на оборону у 2025 році

ВЛАДА

США та Китай обговорили припинення війни в Україні

ВАЖЛИВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"