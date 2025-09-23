Українські війська атакували стратегічні нафтопроводи на росії

У ніч на вівторок, 23 вересня, Збройні сили України завдали удари по нафтовим об’єктам на території російської федерації. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

📢 У зведенні зазначено, що підрозділи ракетних військ і артилерії спільно із Силами безпілотних систем вразили лінійно-виробничу диспетчерську станцію (ЛВДС) 8-Н поблизу населеного пункту Найтоповичі у Брянській області на росії.

☝️ Відомо, що ЛВДС 8-Н є частиною комплексу магістрального нафтопроводу «ЛВДС 8-Н – ЛВДС Стальной конь» і має стратегічне значення для забезпечення паливом російської армії. Зафіксовано влучання у насосно-компресорну станцію, що призвело до займання на території об’єкта.

Також підтверджено повторне ураження диспетчерської станції «Самара» у Самарській області на росії, яке здійснили підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ. На цій станції здійснюється змішування високосірчаної та низькосірчаної нафти з різних родовищ для формування експортного сорту Urals. Наразі триває уточнення ступеня ураження.

Генштаб нагадав, що 20 вересня українські військові вже завдавали удару по станції «Самара».

Крім того, підтверджено влучання по двох літаках на військовому аеродромі Кача під Севастополем у тимчасово окупованому Криму. Цю операцію здійснило Головне управління розвідки Міноборони України. Інформація щодо масштабів пошкоджень уточнюється.

Напередодні українська розвідка повідомила про знищення двох літаків-амфібій Бе-12 «Чайка» в Криму. Також було пошкоджено вертоліт Мі-8.

👉 Також раніше бійці Головного управління розвідки Міністерства оборони України здійснили успішну операцію на території тимчасово окупованого Криму. Унаслідок дій спецпідрозділу ГУР було уражено три російські багатоцільові гелікоптери Мі-8, а також сучасну та дороговартісну радіолокаційну станцію 55Ж6У Небо-У.