ГУР України знищив три вертольоти Мі-8 та російський радар у Криму

Бійці Головного управління розвідки Міністерства оборони України здійснили успішну операцію на території тимчасово окупованого Криму. Унаслідок дій спецпідрозділу ГУР було уражено три російські багатоцільові гелікоптери Мі-8, а також сучасну та дороговартісну радіолокаційну станцію 55Ж6У Небо-У. Відеозапис результатів удару оприлюднено на офіційній сторінці ГУР у Facebook.

У повідомленні наголошується, що авіапарк загарбників на півострові зазнав чергових втрат, адже підрозділ «Примари» завдав точного удару по ворожих цілях.

📢 «Бонусний кадр – знімок уламків одного зі знищених Примарами ГУР російського вертольота Мі-8», – йдеться у заяві.

☝️ Це не перший випадок втрат російської авіації на півострові. Раніше морські дрони Magura знищили одразу чотири ворожі гелікоптери, а також змогли збити два літаки окупантів.

Крім того, розвідники з центру морських операцій Viking встановили мінні загородження на Тендрівській косі, де їм вдалося ліквідувати багатоцільовий тягач «Вітязь», що використовувався військами рф.

Послідовні удари української розвідки по ворожій техніці на тимчасово захоплених територіях поступово зменшують можливості росії вести бойові дії.

☝️ Також нагадаємо, що українські військові з Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони провели успішну операцію в тимчасово окупованому Криму, уразивши одну з найсучасніших і найдорожчих радіолокаційних станцій російської федерації. Йдеться про РЛС 98Л6 «Єнісєй», яка є ключовим елементом новітнього зенітного ракетного комплексу С-500 «Прометей».