Неділя, 21 Вересня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

ГУР України знищив три вертольоти Мі-8 та російський радар у Криму

Денис Молотов
Денис Молотов
ГУР України знищив три вертольоти Мі-8 та російський радар у Криму

Бійці Головного управління розвідки Міністерства оборони України здійснили успішну операцію на території тимчасово окупованого Криму. Унаслідок дій спецпідрозділу ГУР було уражено три російські багатоцільові гелікоптери Мі-8, а також сучасну та дороговартісну радіолокаційну станцію 55Ж6У Небо-У. Відеозапис результатів удару оприлюднено на офіційній сторінці ГУР у Facebook.

У повідомленні наголошується, що авіапарк загарбників на півострові зазнав чергових втрат, адже підрозділ «Примари» завдав точного удару по ворожих цілях.

📢 «Бонусний кадр – знімок уламків одного зі знищених Примарами ГУР російського вертольота Мі-8», – йдеться у заяві.

☝️ Це не перший випадок втрат російської авіації на півострові. Раніше морські дрони Magura знищили одразу чотири ворожі гелікоптери, а також змогли збити два літаки окупантів.

Крім того, розвідники з центру морських операцій Viking встановили мінні загородження на Тендрівській косі, де їм вдалося ліквідувати багатоцільовий тягач «Вітязь», що використовувався військами рф.

Послідовні удари української розвідки по ворожій техніці на тимчасово захоплених територіях поступово зменшують можливості росії вести бойові дії.

☝️ Також нагадаємо, що українські військові з Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони провели успішну операцію в тимчасово окупованому Криму, уразивши одну з найсучасніших і найдорожчих радіолокаційних станцій російської федерації. Йдеться про РЛС 98Л6 «Єнісєй», яка є ключовим елементом новітнього зенітного ракетного комплексу С-500 «Прометей».

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Дрони рф атакували критичну інфраструктуру на Черкащині

ВІЙНА

НАТО відреагувало на вторгнення винищувачів рф у Естонію

ВАЖЛИВО

США та Китай обговорили припинення війни в Україні

ВАЖЛИВО

Урсула фон дер Ляєн оголосила новий пакет санкцій ЄС проти росії

ВАЖЛИВО

Фіксація воєнних злочинів через застосунок eyeWitness to Atrocities: зібрано понад 55 тис. світлин

ПОДІЇ

Луганська ОВА повідомила про розгляд заявок військових на закупівлю БпЛА та техніки

ЛУГАНЩИНА

Українці навчатимуть поляків боротися з російськими БпЛА

ВАЖЛИВО

Окупанти здійснили 165 бойових зіткнень та 4752 обстріли позицій ЗСУ за добу – Генштаб

ВІЙНА

Оборона Покровська: експерти попереджають про критичний момент – Sky News

ВІЙНА

путін не виконав жожних обіцянок, що давав Трампу – МЗС

ПОЛІТИКА

Верховна Рада ухвалила закон про військового омбудсмена

ВЛАДА

ЗСУ завдали удару по нафтопереробному заводу в Саратові

ВАЖЛИВО

У День усиновлення в Полтаві привітали прийомні та опікунські сім’ї Луганщини

ЛУГАНЩИНА

В Польщі тимчасово відсторонили депутатаку через конфлікт із українським таксистом

ПОДІЇ

На фронті за добу відбулося 173 бойові зіткнення, 39 атак на Покровському напрямку – Генштаб

ВІЙНА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"