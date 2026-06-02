Україна та Іспанія підписали протокол про взаємну депортацію людей

Україна планує повертати з Іспанії своїх громадян, які незаконно потрапили на територію європейського королівства або порушили правила перебування. Про це повідомила пресслужба МВС України, оприлюднивши результати великих двосторонніх переговорів у Києві.

До української столиці з офіційним візитом прибула висока іспанська делегація на чолі з міністром внутрішніх справ Фернандо Гранде-Марласкою Гомесом. У межах офіційної зустрічі з міністром внутрішніх справ України Ігорем Клименком було урочисто підписано важливий документ, що деталізує механізми взаємодії міграційних служб.

Сторони уклали імплементаційний протокол між українським Кабміном та урядом Іспанії до чинної базової угоди між Україною та Європейським Співтовариством про реадмісію осіб.

Юридична суть протоколу та безпекові напрямки

Підписаний документ покликаний усунути бюрократичні затримки під час розгляду справ про депортацію та оптимізувати обмін даними між правоохоронними структурами обох країн.

У профільному відомстві чітко окреслили головну мету підписання Імплементаційного протоколу про реадмісію осіб:

📢 «Реалізація документа сприятиме розвитку добросусідських відносин між сторонами, визначить швидкі та ефективні процедури ідентифікації, а також безпечного й організованого повернення осіб, які не дотримуються правил в’їзду, виїзду та перебування на території обох держав», – йдеться у повідомленні МВС.

Окрім безпосереднього узгодження кроків міграційної політики, керівники міністерств підтвердили повну готовність до подальшого суттєвого поглиблення двосторонньої співпраці.

Взаємодія між країнами розвиватиметься за пріоритетними напрямками:

Глобальна безпека. Боротьба з транскордонною організованою злочинністю та нелегальними схемами перетину кордонів;

Боротьба з транскордонною організованою злочинністю та нелегальними схемами перетину кордонів; Підготовка кадрів. Спільні програми навчання для поліцейських та фахівців міграційних підрозділів;

Спільні програми навчання для поліцейських та фахівців міграційних підрозділів; Передача технологій. Впровадження сучасних цифрових технологій для оперативного захисту населення, контролю повітряної безпеки та протидії безпілотним системам.

Ігор Клименко окремо подякував іспанським партнерам за надійне надання прихистку тисячам українських громадян, які вимушено опинилися в країні внаслідок бойових дій. Українська сторона, зі свого боку, висловила готовність ділитися унікальним практичним досвідом ліквідації наслідків повітряних ударів та фіксації воєнних злочинів.

Контекст загальноєвропейських дискусій щодо українських біженців

Укладання двостороннього протоколу про реадмісію осіб відбувається на тлі серйозних кулуарних та офіційних дискусій всередині Європейського Союзу, що стосуються майбутнього юридичного статусу переміщених громадян.

Хронологія та ключові етапи міграційних обговорень у ЄС: