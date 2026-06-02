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Україна та Іспанія підписали протокол про взаємну депортацію людей

Денис Молотов
Денис Молотов
Україна та Іспанія підписали протокол про взаємну депортацію людей
Фото: міністр МВС України Ігор Клименко з міністром МВС Іспанії Фернандо Гранде-Марласкою Гомесом.

Україна планує повертати з Іспанії своїх громадян, які незаконно потрапили на територію європейського королівства або порушили правила перебування. Про це повідомила пресслужба МВС України, оприлюднивши результати великих двосторонніх переговорів у Києві.

До української столиці з офіційним візитом прибула висока іспанська делегація на чолі з міністром внутрішніх справ Фернандо Гранде-Марласкою Гомесом. У межах офіційної зустрічі з міністром внутрішніх справ України Ігорем Клименком було урочисто підписано важливий документ, що деталізує механізми взаємодії міграційних служб.

Сторони уклали імплементаційний протокол між українським Кабміном та урядом Іспанії до чинної базової угоди між Україною та Європейським Співтовариством про реадмісію осіб.

Юридична суть протоколу та безпекові напрямки

Підписаний документ покликаний усунути бюрократичні затримки під час розгляду справ про депортацію та оптимізувати обмін даними між правоохоронними структурами обох країн.

У профільному відомстві чітко окреслили головну мету підписання Імплементаційного протоколу про реадмісію осіб:

📢 «Реалізація документа сприятиме розвитку добросусідських відносин між сторонами, визначить швидкі та ефективні процедури ідентифікації, а також безпечного й організованого повернення осіб, які не дотримуються правил в’їзду, виїзду та перебування на території обох держав», – йдеться у повідомленні МВС.

Окрім безпосереднього узгодження кроків міграційної політики, керівники міністерств підтвердили повну готовність до подальшого суттєвого поглиблення двосторонньої співпраці.

Взаємодія між країнами розвиватиметься за пріоритетними напрямками:

  • Глобальна безпека. Боротьба з транскордонною організованою злочинністю та нелегальними схемами перетину кордонів;
  • Підготовка кадрів. Спільні програми навчання для поліцейських та фахівців міграційних підрозділів;
  • Передача технологій. Впровадження сучасних цифрових технологій для оперативного захисту населення, контролю повітряної безпеки та протидії безпілотним системам.

Ігор Клименко окремо подякував іспанським партнерам за надійне надання прихистку тисячам українських громадян, які вимушено опинилися в країні внаслідок бойових дій. Українська сторона, зі свого боку, висловила готовність ділитися унікальним практичним досвідом ліквідації наслідків повітряних ударів та фіксації воєнних злочинів.

Контекст загальноєвропейських дискусій щодо українських біженців

Укладання двостороннього протоколу про реадмісію осіб відбувається на тлі серйозних кулуарних та офіційних дискусій всередині Європейського Союзу, що стосуються майбутнього юридичного статусу переміщених громадян.

Хронологія та ключові етапи міграційних обговорень у ЄС:

  • Інсайди у ЗМІ. 1 червня міжнародні мас-медіа повідомили, що країни Євросоюзу детально обговорюють, чи варто позбавити українських чоловіків призовного віку права на режим тимчасового захисту після березня 2027 року. Будь-яке можливе обмеження планують застосовувати виключно до нових заявників;
  • Підтвердження з Брюсселя. Пізніше того ж дня у Брюсселі офіційно підтвердили підготовку відповідного рішення. Міністри внутрішніх справ країн-членів ЄС уже цього четверга зберуться на засідання для обговорення детальних варіантів дій;
  • Позиція ДМС України. Раніше голова Державної міграційної служби Наталія Науменко офіційно повідомила, що Євросоюз прагне повертати додому осіб, які виїхали незаконно. Під примусову депортацію передусім підпадатимуть ті, хто перетнув кордон поза пунктами пропуску, вчасно не продовжив документи або вчинив правопорушення в ЄС.
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