Трагедія у Бродах: водій Mercedes збив дерево та опору — загинули троє дітей

На Львівщині правоохоронці притягнуть до кримінальної відповідальності 24-річного водія автомобіля Mercedes, якого підозрюють у вчиненні автокатастрофи з масовими жертвами. Унаслідок нічної дорожньо-транспортної пригоди загинули троє неповнолітніх пасажирок.

Винуватець аварії одразу після зіткнення втік із місця події, однак правоохоронці швидко встановили його місце перебування та затримали. Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції у Львівській області.

Хронологія аварії: повернення зі святкування та алкогольне сп’яніння

Смертельна автопригода сталася вніч на понеділок, 20 липня 2026 року, орієнтовно о 01:50 на вулиці Богуна у місті Броди.

За попередніми висновками слідчих, 24-річний керманич Mercedes не впорався з керуванням під час проходження повороту. Легковик на високій швидкості вискочив за межі проїжджої частини, врізався у дерево та бетонну електроопору, після чого машина перекинулася.

Наслідки катастрофи для пасажирів:

Загиблі: від отриманих травм на місці події померли 15-річна дівчина та дві 16-річні пасажирки.

від отриманих травм на місці події померли 15-річна дівчина та дві 16-річні пасажирки. Важкопоранені: ще одна 16-річна дівчина зараз перебуває у реанімаційному відділенні лікарні у тяжкому стані.

ще одна 16-річна дівчина зараз перебуває у реанімаційному відділенні лікарні у тяжкому стані. Травмовані: 17-річний юнак також дістав тілесні ушкодження різного ступеня важкості.

Усі п’ятеро підлітків у салоні були друзями та поверталися додому після святкування днів народження двох товаришів. Після скоєного, водій кинув травмованих пасажирів і зник. Проте правоохоронці розшукали втікача. Результати огляду засвідчили, що чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Оцінка прокуратури та правові наслідки

У обласній прокуратурі загибель трьох неповнолітніх в одній ДТП вже назвали безпрецедентною трагедією.

Затриманому готують повідомлення про підозру та клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. За скоєний злочин у стані сп’яніння водію загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на тривалий строк.

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П’яне водіння продовжує залишатися однією з головних причин смертності на українських дорогах. Нагадаємо, раніше аналогічна трагедія сталася на Буковині. Там нетверезий батько не впорався з керуванням, внаслідок чого загинула його 11-місячна донька.

👉 Також нагадаємо, що у Львові розпочали офіційні розслідування щодо інциденту за участю військовослужбовців та цивільної жінки під час заходів з оповіщення. Подія, яка сталася 14 липня, отримала широке розголошення після публікації відповідних відеоматеріалів у соціальних мережах.