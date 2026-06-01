У ЄС обговорюють нові рішення щодо українських чоловіків

Міграційна криза в Європі, викликана тривалими бойовими діями, поступово переходить у фазу довгострокового правового врегулювання. Європейські уряди, які зіткнулися із бюджетним та інфраструктурним тиском, розпочали закриті дискусії щодо оптимізації та перегляду умов перебування іноземних громадян на своїй території.

Країни Євросоюзу наразі активно обговорюють, чи варто позбавити українських чоловіків призовного віку права на отримання тимчасового захисту після 2027 року. Про це повідомляє авторитетне міжнародне видання Euractiv у понеділок, 1 червня.

Як відомо, на сьогоднішній день чинна Директива ЄС про тимчасовий захист (TPD) беззастережно охоплює всіх без винятку українських громадян. Завдяки цьому гуманітарному механізму понад 4,3 мільйона людей, які рятувалися від повномасштабного вторгнення росії, оперативно отримали законне право жити та працювати у країнах Євросоюзу без тривалого проходження стандартних і складних процедур надання статусу біженця.

Ця масштабна юридична схема була активована одразу після початку повномасштабної війни у 2022 році. Наразі, після кількох офіційних подовжень, термін її дії встановлено до березня 2027 року.

Внутрішній документ Ради ЄС та нові критерії обмежень

Головні зміни, які наразі розглядаються у кулуарах європейських інституцій, стосуються звуження кола осіб, що матимуть право на пільговий статус у майбутньому. Мова йде про запровадження суворих цензів.

📢 «Згідно з внутрішнім документом Ради ЄС, з яким ознайомився Euractiv, серед варіантів, що обговорюються, є продовження тимчасового захисту зі звуженням його сфери дії, зокрема шляхом “виключення чоловіків призовного віку” або осіб, які не виїхали з України легально. Будь-яке таке обмеження застосовуватиметься до нових заявників, які шукають статусу тимчасового захисту», – йдеться в повідомленні.

Вказано, що кілька європейських урядів офіційно висловили глибоку стурбованість тим фактом, що серед нещодавно прибулих до ЄС мігрантів стрімко зростає відсоткова частка саме чоловіків призовного віку.

В аналітичному документі окремо зазначено: ряд країн вважає, що діючу систему варто фундаментально переглянути «також в інтересах самої України» — як для підтримки її поточної обороноздатності, так і з огляду на кадровий потенціал для майбутнього повоєнного відновлення інфраструктури.

Конкретні питання майбутнього цієї соціальної схеми детально обговорять міністри з питань міграції на плановому засіданні Ради юстиції та внутрішніх справ вже цього тижня. Очікується, що за підсумками зустрічі урядовці нададуть перші чіткі політичні вказівки щодо подальших законодавчих кроків. При цьому будь-яке офіційне продовження або зміну параметрів схеми тимчасового захисту після завершення дедлайну має право запропонувати виключно Європейська комісія. Раніше вона вже рекомендувала країнам-членам поступово готуватися до завершення програми та планомірного переходу українців до більш стабільних національних правових статусів (наприклад, посвідок на постійне проживання), однак прогрес у цьому питанні поки залишається нерівномірним у різних куточках ЄС.

Депортація порушників кордону та виплати за повернення від Ірландії

Паралельно з дискусіями у Брюсселі, українська влада також активізує переговори з європейськими партнерами щодо повернення мобілізаційного та трудового ресурсу в країну. Окремий фокус спрямовано на осіб, які перетнули кордон в обхід офіційних пунктів пропуску.

Загальна міграційна ситуація:

Раніше стало відомо, що Євросоюз розробляє механізми повернення громадян на батьківщину. Особи, які виїхали незаконно, підлягатимуть депортації. Про це повідомила голова Державної міграційної служби України Наталія Науменко; Динаміка чисельності. В останні місяці в ЄС зафіксовано незначне зменшення загальної кількості українських біженців. Зараз під парасолькою гуманітарних програм перебувають 4,33 млн українців. Найбільшу кількість осіб традиційно прийняли та утримують Німеччина, Польща, а також Чехія;

В останні місяці в ЄС зафіксовано незначне зменшення загальної кількості українських біженців. Зараз під парасолькою гуманітарних програм перебувають 4,33 млн українців. Найбільшу кількість осіб традиційно прийняли та утримують Німеччина, Польща, а також Чехія; Фінансові стимули союзників. На цьому тлі уряд Ірландії вже готує спеціальні “щедрі виплати” для українців, які добровільно зголосяться повернутися додому. Дублін планує паралельно повністю згорнути державну програму безкоштовного розміщення переселенців у готелях.

