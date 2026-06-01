У Єврокомісії розповіли про майбутній статус українських чоловіків в ЄС

Дискусії навколо подальшої юридичної долі українських переселенців у Європі перейшли на рівень офіційних інституцій Європейського Союзу. Ключові столиці прагнуть узгодити єдину міграційну стратегію, яка б враховувала як гуманітарні зобов’язання Заходу, так і внутрішні оборонні та демографічні потреби самої України.

В Євросоюзі дійсно офіційно обговорюють питання майбутнього тимчасового притулку для українців, зокрема для чоловіків призовного віку. Про це заявив речник Єврокомісії з питань внутрішніх справ Маркус Ламмерт на плановому брифінгу в Брюсселі, повідомляє інформаційне агентство «Інтерфакс-Україна» у понеділок, 1 червня.

Під час спілкування з пресою журналісти поставили речнику пряме запитання щодо можливості продовження режиму тимчасового притулку, термін якого спливає весною наступного року, саме для військовозобов’язаних чоловіків.

📢 «Ви знаєте, що до весни наступного року у нас діє режим тимчасового захисту. Зараз обговорення тривають з державами-членами щодо того, якими можуть бути наступні кроки, що саме має відбутися після 27 березня (після завершення терміну дії режиму – ред.). У четвер цього тижня відбудеться засідання міністрів внутрішніх справ (країн-членів ЄС – ІФ-У), де це також буде темою для обговорення. На цьому етапі я не можу сказати більше щодо будь-яких планів чи пропозицій, які ми запропонуємо», – пояснив європейський посадовець.

При цьому Маркус Ламмерт окремо наголосив, що політична та гуманітарна підтримка України з боку ЄС залишається абсолютно непохитною. За його словами, протягом останніх років європейська спільнота успішно надала безпечний притулок приблизно 4 мільйонам біженців згідно з чинною Директивою про тимчасовий захист.

Кулуарні обговорення у Раді ЄС

Нагадаємо, сьогодні вранці у міжнародних ЗМІ з’явилася інформація про те, що країни Євросоюзу детально аналізують доцільність позбавлення українських чоловіків призовного віку права на режим тимчасового захисту після березня 2027 року.

Згідно з інсайдерськими документами, будь-яке потенційне юридичне обмеження у разі його ухвалення застосовуватиметься виключно до нових заявників, які намагатимуться отримати статус притулку в країнах Євросоюзу після ухвалення реформи.

Три категорії для депортації та позиція ДМС

Паралельно з європейськими інституціями, власні механізми регулювання міграційних потоків напрацьовує і українська сторона. Раніше стало відомо, що Євросоюз розглядає можливість повернення на батьківщину окремих груп громадян України.

За словами голови Державної міграційної служби України (ДМС) Наталії Науменко, примусовому поверненню або депортації підлягатимуть громадяни, які перетнули кордон незаконно або порушили правила перебування.

Офіційно визначено три головні категорії для потенційного повернення:

Порушники кордону. Громадяни, які потрапили до країн ЄС поза офіційними пунктами пропуску (умовно категорія “через річку Тису”); Особи без документів. Особи, які своєчасно не оформили або з власної вини не продовжили документи на легальне проживання в ЄС; Правопорушники. Українці, які вчинили адміністративні або кримінальні правопорушення на території приймаючої європейської держави.

Переломна статистика 2026 року: українці починають повертатися

Попри складні переговори у Брюсселі, Державна міграційна служба України зафіксувала принципову зміну поведінки громадян на державному кордоні. Цього року в країні починає чітко простежуватися довгоочікуваний тренд на повернення людей додому.

Керівниця відомства Наталія Науменко навела порівняльні статистичні дані, які демонструють зміну динаміки:

Сальдо перетинів державного кордону громадянами України залишалося суттєво від’ємним. Було зафіксовано 14,77 мільйона в’їздів проти 16,13 мільйона виїздів (кількість виїздів перевищувала в’їзди на 1,36 мільйона осіб); Показники січня-квітня 2026 року. За перші чотири місяці поточного року тенденція вперше радикально змінилася. Прикордонники зафіксували 4,169 мільйона виїздів та 4,186 мільйона в’їздів;

📢 «Хай і не набагато – на 17 тисяч, але це перший період позитивної динаміки перетинів кордону від початку повномасштабної агресії», – підкреслила голова ДМС.

Водночас Наталія Науменко додала, що для формування остаточних і репрезентативних наукових висновків про масове та незворотне повернення наших громадян потрібно дочекатися офіційних консолідованих даних за перше півріччя та повний 2026 рік. Подальші рішення Ради ЄС щодо того, як функціонуватиме режим тимчасового захисту, безпосередньо вплинуть на цю статистику.