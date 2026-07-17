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Схвалено План заходів із реалізації Стратегії розвитку Луганської області

Денис Молотов
Денис Молотов
Схвалено План заходів із реалізації Стратегії розвитку Луганської області
Фото: Луганська обласна військова адміністрація (ОВА).

У Луганській обласній державній адміністрації відбулося засідання Керівного комітету зі стратегічного планування. Посадовці детально розглянули та одностайно схвалили проєкт Плану заходів з реалізації у 2026-2027 роках Стратегії розвитку Луганської області на 2021-2027 роки.

Засідання відбулося під керівництвом першого заступника голови облдержадміністрації Івана Бочка. Схвалений документ є ключовим інструментом, який переводить теоретичні положення Стратегії у площину конкретних дій та практичних кроків.

112 інструментів: як планують розвивати область

Формування Плану заходів відбувалося на основі пропозицій від структурних підрозділів ОДА, районних та місцевих військових адміністрацій, а також представників громадськості. Збір ідей проходив паралельно із відкритими громадськими обговореннями нової редакції Стратегії, які тривали з 29 січня по 12 лютого 2026 року.

За підсумками тривалої аналітичної роботи фахівці сформували чіткий перелік дій. Оновлений План містить 112 конкретних інструментів її реалізації:

  • 11 регіональних програм розвитку за ключовими напрямками;
  • 3 масштабні проєкти регіонального розвитку;
  • 98 окремих операційних заходів.

Організатори розробили чіткий паспорт для кожного з наведених інструментів. У документі зафіксовано точні строки виконання, відповідальних виконавців від ОДА, індикатори результативності, а також орієнтовні обсяги фінансових витрат.

Особиста відповідальність та наступні юридичні кроки

Нагадаємо, що нову редакцію базової Стратегії розвитку регіону затвердили відносно нещодавно — у квітні 2026 року. Поточний План є механізмом її практичного втілення.

Перший заступник голови ОДА Іван Бочко під час виступу звернув особливу увагу керівників відомств на важливість якісного виконання показників. Він наголосив, що всі закладені завдання мають бути абсолютно реалістичними, а їх втілення у життя є особистою відповідальністю кожного начальника структурного підрозділу ОДА.

Після одностайного схвалення членами комітету документ переходить на наступний етап погодження. План дій буде офіційно направлений до Міністерства розвитку громад та територій України. Профільне міністерство має надати свій офіційний висновок щодо відповідності регіонального плану вимогам національного законодавства та пріоритетам Державної стратегії регіонального розвитку країни.

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