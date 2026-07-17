Зеленський запропонував Ігорю Клименку посаду секретаря РНБО

Шостий президент України В.О. Зеленський запропонував колишньому міністру внутрішніх справ (МВС) Ігорю Клименку обійняти посаду секретаря Ради національної безпеки та оборони (РНБО) України. Про відповідне рішення голова держави офіційно повідомив у п’ятницю, 17 липня 2026 року, у своєму Telegram-каналі.

Цей кадровий крок став продовженням масштабного переформатування силового та безпекового блоку держави, яке розпочалося цього тижня.

«Указ уже готується»: Зеленський про завдання для Клименка

Під час особистої зустрічі шостий президент України висловив вдячність Ігорю Клименку за багаторічну роботу в системі Міністерства внутрішніх справ. Він відзначив здатність ексочільника МВС ефективно реагувати на критичні внутрішні виклики.

📢 «Було багато непростих викликів, і реагування завжди було ефективним. Ігор Клименко продовжить працювати на Україну у сфері захисту нашої держави і людей. Запропонував йому позицію секретаря Ради національної безпеки та оборони України. Відповідний указ про призначення вже готується», – поінформував президент.

Головним пріоритетом на новій посаді В.О. Зеленський назвав забезпечення максимальної результативності та жорсткого щоденного контролю за виконанням оборонних рішень державних органів:

📢 «Кожне рішення РНБО України та Ставки Верховного головнокомандувача має виконуватись в повному обсязі та у визначений час. Уряд України, наші Сили оборони та безпеки України і вся система державних структур повинні працювати саме так, як необхідно для досягнення визначених державних цілей. Окремий пріоритет – це координація оборонних виробництв», – наголосив Зеленський.

Майбутнє Рустема Умєрова та дипломатичні ротації

Паралельно з призначенням нового керівника Радбезу вирішується питання подальшого працевлаштування чинного секретаря РНБО Рустема Умєрова.

Радник президента з питань комунікацій Дмитро Литвин сьогодні підтвердив журналістам, що найближчим часом Володимир Зеленський проведе особисту зустріч з Умєровим:

📢 «З Рустемом ще буде окрема розмова. Про послів можу ще раз повторити, що готуються зміни одразу не в одному посольстві, але ближче до наради з послами в серпні», – заявив Литвин журналістам, відповідаючи на питання чи можуть призначити Умєрова послом США.

У політичних кулуарах активно обговорюють інформацію про те, що Рустем Умєров може очолити українське дипломатичне представництво у Вашингтоні. Офіційні кадрові укази щодо керівників посольств очікуються під час щорічної великої серпневої наради українських дипломатів.

Кадрові рішення

Призначення Ігоря Клименка до РНБО стало наслідком складних політичних переговорів у парламенті напередодні.