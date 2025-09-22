Понеділок, 22 Вересня, 2025
Україна підтримає Естонією на Радбезі ООН

Денис Молотов
Денис Молотов
Україна звернулася до Південної Кореї, яка нині головує в Раді безпеки ООН, із проханням долучитися до засідання та озвучити позицію Києва. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга у соцмережі X (колишній Twitter).

📢 «Вперше за 34 роки Естонія звернулася з проханням про скликання екстреного засідання Ради безпеки ООН. Це демонструє безпрецедентний масштаб загроз, які агресивна росія становить для стабільності Європи», – зазначив він.

Глава МЗС додав, що Україна підтримує Таллінн у закликах до рішучої та спільної реакції на постійні дії росії, які підривають міжнародний мир і безпеку.

☝️ Нагадаємо, напередодні три російські винищувачі МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії та перебували там близько 12 хвилин. У відповідь МЗС Естонії викликало тимчасового повіреного у справах рф, щоб вручити йому ноту протесту. Крім того, країна запросила консультації з НАТО згідно зі статтею 4 статуту Альянсу.

👉 Також раніше Трамп заявив, що йому «не подобається» те, що три російські МіГ-31 вторглися в повітряний простір Естонії.

