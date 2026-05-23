У Дніпрі затримано власника бізнесу на Луганщині за пособництво державі-агресору

Служба безпеки України заблокувала ще один канал прихованого фінансування окупаційних структур на тимчасово захоплених територіях сходу країни. У місті Дніпро правоохоронці розшукали та затримали співзасновника великої комерційної структури з Луганщини. Фігуранта офіційно викрили на масштабній економічній співпраці з ворогом та інкримінують йому пособництво державі-агресору. Про це повідомили пресцентри регіональних управлінь СБУ.

За даними офіційного слідства, затриманий разом із двома своїми комерційними «бізнес-партнерами» є повноправним власником приватного підприємства в одному з тимчасово окупованих міст Луганської області. Спеціалізацією цієї компанії є комерційне управління та здача в оренду великих об’єктів нерухомості (офісних та складських приміщень).

Перереєстрація за законами рф та мільйонні контракти

У 2023 році власники фірми ухвалили рішення інтегруватися в правове поле країни-агресора. Вони незаконно перереєстрували підприємство у російських державних органах податкового контролю.

Відтоді компанія:

повністю підпорядковується чинному законодавству російської федерації;

беззастережно виконує всі розпорядження та рішення окупаційної адміністрації так званої «лнр»;

регулярно сплачує податки, мита та збори до бюджету країни-агресора, фінансуючи воєнні витрати.

Задокументовано, що у червні 2023 року за безпосереднього фінансового та організаційного сприяння фігуранта одне з ключових офісних приміщень фірми було офіційно передано в довгострокову оренду представникам російського «соціального фонду». Щорічна вартість цієї оренди, яка сплачується з російського держбюджету, обчислюється мільйонами російських рублів.

Дистанційне керування з Дніпра та криптовалютні схеми

Примітно, що сам організатор протиправного бізнесу волів не залишатися в окупації. Він переїхав на підконтрольну Україні територію та офіційно проживав у Дніпрі. Звідти чоловік у дистанційному режимі за допомогою зашифрованих інтернет-месенджерів повністю координував повсякденну роботу компанії на тимчасово окупованій території Луганщини.

Отримані від окупантів прибутки у російських рублях зловмисник виводив в Україну та конвертував через незаконні криптовалютні схеми, використовуючи мережу підставних осіб та онлайн-обмінники.

Під час проведення санкціонованих обшуків за місцем проживання фігуранта у Дніпрі співробітники СБУ виявили та вилучили:

комп’ютерну техніку та сучасні мобільні телефони з листуванням із бойовиками;

банківські картки українських та російських фінансових установ;

оригінальні печатки комерційних структур та фінансову документацію із прямими доказами протиправної діяльності.

⚖️ Судовий захід та правова кваліфікація злочину

На підставі масиву зібраних беззаперечних доказів слідчі Служби безпеки України офіційно повідомили затриманому про підозру за частиною 2 статті 28 та частиною 1 статті 111-2 Кримінального кодексу України. Його дії кваліфіковано як пособництво державі-агресору, вчинене за попередньою взаємною змовою групою осіб.

За клопотанням прокурорів суд обрав підозрюваному суворий запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення грошової застави. Наразі слідчі дії тривають, вирішується процесуальне питання щодо заочного повідомлення про підозру двом його спільникам, які переховуються на ТОТ.

Комплексні заходи з викриття проводили співробітники Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях спільно з колегами з ГУ СБУ у Дніпропетровській області за чіткого процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури.

👉 Також нагадаємо, що Служба безпеки України продовжує системно документувати злочини колаборантів, які добровільно погодилися на співпрацю з російськими окупаційними військами та очолили фейкові органи влади на тимчасово захоплених територіях.