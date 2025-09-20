Субота, 20 Вересня, 2025
Трамп про вторгнення МіГ-31 рф в повітряний простір Естонії

Трамп про вторгнення МіГ-31 рф в повітряний простір Естонії

Президент США Дональд Трамп заявив, що йому «не подобається» те, що три російські МіГ-31 вторглися в повітряний простір Естонії. Про це він повідомив під час спілкування з журналістами у Білому домі в п’ятницю, 19 вересня.

📢 «Мені це не подобається. Це може бути великою проблемою. Я повинен це перевірити. Скоро я коротко з цим ознайомлюся», – сказав Трамп.

Нагадаємо, три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу увійшли до повітряного простору Естонії і перебували там протягом 12 хвилин. Після цього МЗС Естонії викликало тимчасового повіреного у справах рф, щоб вручити йому ноту протесту.

☝️ Крім того, Естонія звернулася до НАТО із запитом на консультації відповідно до статті 4 статуту Альянсу.

НАТО відреагувало на вторгнення винищувачів рф у Естонію👇

📢 «Раніше сьогодні російські літаки порушили повітряний простір Естонії. НАТО негайно відреагував і перехопив російські літаки. Це ще один приклад безвідповідальної поведінки росії та здатності НАТО реагувати на такі дії», – заявила речниця Альянсу Елісон Гарт

