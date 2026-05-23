Розширено фінансування оборонної ініціативи PURL для ЗСУ

Україна успішно залучила додаткові ресурси стратегічних партнерів для прискореного постачання дефіцитного озброєння на лінію фронту. Наша держава під час офіційної зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів НАТО, яка відбулася у шведському місті Гельсінгборг, отримала від союзників нові офіційні зобов’язання щодо фінансових внесків до оборонної ініціативи PURL. Про це у суботу, 23 травня 2026 року, повідомив очільник Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга під час спілкування з журналістами інформаційного агентства «Укрінформ».

Український міністр позитивно оцінив результати кулуарних переговорів з європейськими та американськими колегами, проте зберіг певну конфіденційність щодо деталей:

📢 «За підсумками переговорів маємо нові зобовʼязання внесків. Конкретні суми та країни розкривати поки не буду, оголошення будуть згодом. Крім того, розблокували ще одне джерело фінансування, завдяки якому вдасться покрити ще частину потреб у рамках PURL», – зазначив Андрій Сибіга.

Глава української дипломатії додав, що з огляду на щоденний масштаб російського повітряного та наземного терору, системна робота над наповненням фондів триває безперервно. Україна закликає всіх закордонних партнерів не збавляти темпи підтримки.

Керівник МЗС також висловив глибоку вдячність союзникам, які роблять критично важливі фінансові вливання, командуванню НАТО — за комплексне адміністрування цієї програми, а генеральному секретарю Альянсу Марку Рютте — за особисту активну роботу з її наповнення.

Значення програми PURL для української системи ППО

Ефективність цього логістичного інструменту раніше неодноразово підтверджувалася вищим керівництвом Північноатлантичного альянсу. Зокрема, генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявляв, що станом на сьогодні Україна отримує через механізми PURL близько 90% усіх дефіцитних зенітних ракет для комплексів протиповітряної оборони.

За офіційними звітними даними, протягом минулого 2025 року загальна сума акумульованих внесків за цією ініціативою склала 4,3 мільярда доларів США. Наразі процес формування та наповнення нових пакетів екстреної допомоги для ЗСУ триває в інтенсивному режимі.

Специфіка та юридичний механізм функціонування фонду

Програма PURL (Prioritized Ukraine Requirements List — Пріоритетний перелік потреб України) є унікальним спільним безпековим проєктом Сполучених Штатів Америки та НАТО. Вона була офіційно започаткована у 2025 році з метою кардинального прискорення постачання Збройним силам України критично важливих зразків озброєння, техніки та боєприпасів американського виробництва.

Внутрішня логістична та фінансова модель програми має такі параметри:

Компонент механізму Практична реалізація та умови Формування запиту Україна складає чіткий пріоритетний список найбільш нагальних потреб (ракети, снаряди). Фінансування Країни-партнери перераховують кошти, координуючи свої внески через спеціальний цільовий фонд НАТО. Логістичний трек Закупівлі здійснюються безпосередньо зі складів та резервів армії США в обхід тривалих процедур. Ключова номенклатура Пріоритетом є зенітні ракети для комплексів Patriot та реактивні снаряди для систем HIMARS.

Цей фінансовий алгоритм дозволив обійти складні бюрократичні ланцюжки оборонних замовлень на приватних заводах, забезпечуючи передачу зброї з наявних армійських депо США у лічені тижні. Станом на кінець 2025 року до практичної реалізації програми офіційно приєдналися вже 24 держави світу, і перелік донорів продовжує розширюватися за результатами саміту у Швеції.

