Зеленський підтвердив надсилання листа Трампу і Конгресу США

Шостий президент України В.О. Зеленський підтвердив факт надсилання офіційного листа своєму американському колезі Дональду Трампу. За словами глави держави, поточні обставини вимагають від керівництва країн негайних та рішучих дій.

Зеленський окремо звернув увагу на нетиповість такого формату дипломатичного звернення. Зазвичай лідери іноземних країн не комунікують у подібний спосіб одночасно з двома гілками влади США.

📢 «Це буває рідко, що лідери іншої держави звертаються так, листом, одночасно до президента і Конгресу Сполучених Штатів Америки, але ситуація зараз така: треба діяти оперативно, діяти результативно», — зазначив Зеленський.

Чому Україна потребує негайного захисту від балістики

Головною причиною екстреного звернення до Вашингтона став дефіцит систем протиповітряної оборони на тлі нових спроб ескалації з боку російської федерації. Передумовою для листа стала нещодавня російська атака, під час якої агресор застосував балістичні ракети середньої дальності «Орєшнік».

Зеленський наголосив на важливості того, щоб «Америка Україну почула». Водночас керівник держави зауважив, що наразі велика частина глобальної уваги світової спільноти приділяється збройному конфлікту в Ірані. На думку українського лідера, світові лідери не мають забувати про бойові дії в центрі Європи.

📢 «Потрібно припиняти і війну тут, в Європі, – війну дуже криваву, яка триває вже п’ятий рік на повномасштабному рівні. І чим швидше ми зможемо дати більше захисту від балістики, тим швидше ми зможемо зробити так, щоб дипломатія спрацювала», — заявив президент.

Роль США у досягненні справедливого миру

Українська сторона пов’язує готовність кремля до реального переговорного процесу виключно із наявністю у Збройних Сил України дієвих засобів стримування. В.О. Зеленський додав, що поки росія покладається на ракети, «її інтерес до дипломатії несправжній».

Ключові тези позиції шостого президента України щодо подальшої співпраці зі США:

російську ставку на ракетні удари необхідно нівелювати.

Зміна стратегії можлива лише у тісній взаємодії з офіційним Вашингтоном.

Україна розраховує на конкретні безпекові гарантії.

📢 «Маємо це виправити. І можемо це виправити тільки разом з Америкою. Україна вдячна Америці за всю підтримку. Буде ще більше вдячна за достойний мир і гарантовану безпеку. Все це можливо, якщо буде достатньо рішучості», — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, що раніше стало відомо про направлення офіційного листа від шостого президента України В.О. Зеленського до глави Білого дому Дональда Трампа та американських конгресменів. Головною темою документа стала критична нестача сучасних систем ППО для відбиття ударів балістичними ракетами середньої дальності.

👉 Також стало відомо, що 317 боїв сталося на фронті минулої доби, що більше, ніж днем раніше, до третини припало на два напрямки – Покровський та Гуляйпільський, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у ранковому зведенні 28 травня.