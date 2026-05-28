Вирок за зґвалтування юнака: апеляція засудила рецидивіста до 12 років

Донецька обласна прокуратура домоглася справедливого покарання для зловмисника, який вчинив наругу над неповнолітнім. Дніпровський апеляційний суд підтримав позицію Донецької обласної прокуратури і ухвалив новий вирок 52-річному жителю Торецька. Про це повідомив Офіс генерального прокурора у четвер, 28 травня.

За зґвалтування неповнолітнього хлопчика, вимагання і крадіжку злочинця засуджено до 12 років ув’язнення. Попередній м’якший вердикт суду першої інстанції було офіційно скасовано.

Обставини злочину у Торецьку

Кримінальні події розгорнулися ще влітку 2019 року. Слідство встановило, що нападник діяв умисно та цинічно, використовуючи фізичну перевагу над підлітком.

Прокурори довели, що у липні 2019 року наглядач місцевого кладовища примітив на вулиці 16-річного юнака та згодом через незачинені двері увійшов за ним до його квартири. Стиснувши хлопцю рукою шию, завів у спальню, де, долаючи опір, зґвалтував.

Після здійснення наруги над дитиною зловмисник вдався до шантажу та грабежу. За мовчання щодо скоєного, нападник вимагав та отримав від потерпілого 500 грн. Крім того, викрав з помешкання ще 2500 грн і телефон, після чого з місця злочину втік.

Того ж дня доведений до відчаю юнак спробував вчинити самогубство, порізавши вени на руці – його врятувала «швидка». Про причину свого вчинку хлопець розповів мамі у лікарні.

Судова хроніка та скасування виправдального рішення

Правоохоронці встановили особу злочинця, але у листопаді 2021 року Дружківський міський суд визнав його винним лише у крадіжці і засудив до 6 років позбавлення волі. У зв’язку з невідповідністю вироку фактичним обставинам справи та зважаючи на особу засудженого, який вже мав 8 судимостей, прокуратура подала апеляційну скаргу.

Органи прокуратури категорично не погодилися із рішенням Дружківського суду, який фактично зняв із серійного рецидивіста звинувачення у важкому насильницькому злочині. На перегляд справи в апеляційному порядку знадобилося кілька років.

Позиція прокуратури: вирок вступив у силу

Остаточну крапку в процесі було поставлено у травні поточного року, коли колегія суддів вищої інстанції вивчила надану правоохоронцями доказову базу та результати експертиз.

📢 Очільник Донецької обласної прокуратури Павло Угровецький так прокоментував завершення процесу:

«Суспільство має бути єдиним у захисті людської гідності, а особливо, якщо справа стосується неповнолітніх. Суд першої інстанції виправдав рецидивіста в частині зґвалтування, мотивуючи нібито недоведеністю його вини. Звісно, ми не погодились з такою позицією, адже надали вичерпні та обґрунтовані докази, підтверджені висновками експертів.

11 травня 2026 року апеляційний суд підтримав сторону обвинувачення та визнав злочинця винним за усіма інкримінованими статтями. Він усіляко намагався відвести від себе звинувачення у зґвалтуванні, перекручував факти, надавав неправдиві свідчення, проте уникнути відповідальності за знущання над дитиною йому не вдалось. Вирок суду вже вступив у законну силу».

Тепер засуджений рецидивіст відбуватиме повний 12-річний термін покарання в установі пенітенціарної системи. Цей новий вирок за зґвалтування та супутні майнові злочини є остаточним і оскарженню в апеляційному порядку більше не підлягає.

👉 Також нагадаємо, що у Дніпрі правоохоронці затримали 40-річного чоловіка, якого підозрюють у скоєнні особливо тяжкого злочину – зґвалтуванні та вбивстві 11-річного хлопчика.