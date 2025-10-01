Середа, 1 Жовтня, 2025
Україна отримала від ЄС на 4 млрд євро за рахунок активів рф

Євросоюз (ЄС) надав Україні дев’ятий транш надзвичайної позики макрофінансової допомоги (MFA) на суму 4 млрд євро. Про це повідомила Єврокомісія (ЄК) у середу, 1 жовтня.

📢 «Це ще більше зміцнює роль ЄС як найбільшого донора з початку війни росії проти України, а загальна підтримка наближається до 178 млрд євро», – зазначили в Єврокомісії.

Загалом бюджет програми MFA становить 18,1 млрд євро. Він є частиною ініціативи G7 щодо надзвичайних позик ERA. Вона у сукупності має забезпечити Україні фінансову підтримку приблизно на 45 млрд євро.

📢 «З цим траншем загальна підтримка Україні з боку Єврокомісії в межах програми MFA досягнула 14 млрд євро з початку 2025 року», – додали у ЄК.

Європейський союз таким чином підтвердив зобов’язання підтримувати Україну у контексті нещодавньої заяви президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн про виділення 6 млрд євро попереднього внеску ЄС до ініціативи ERA.

За словами ЄК, «ця підтримка допоможе Україні задовольнити зростаючі потреби у фінансуванні, зокрема в оборонному секторі».

Частина нового траншу, а саме 2 млрд євро, буде спрямована на виробництво безпілотників відповідно до домовленостей між ЄС та Україною.

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко у Телеграм повідомила, що кошти надходять із заморожених активів Центрального банку росії у Євросоюзі.

📢 «Україна отримала транш макрофінансової допомоги ЄС у розмірі 4 млрд євро в рамках механізму ERA Loans. Символічно, що виплата здійснена саме сьогодні, у День захисників і захисниць України», – написала вона.

☝️ Нагадаємо, 22 серпня Україна також отримала від ЄС транш понад 4 млрд євро. З цієї суми 1 млрд євро був наданий у межах програми ERA із заморожених російських активів, а 3,05 млрд євро – як четвертий платіж у межах механізму Ukraine Facility.

👉 Також 10 вересня Україна отримала 1 млрд євро від ЄС у межах ініціативи ERA (Extraordinary Revenue Acceleration).

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"