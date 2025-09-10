Середа, 10 Вересня, 2025
Україна отримала 1 млрд євро від ЄС за рахунок російських активів

Україна отримала 1 млрд євро від ЄС у межах ініціативи ERA (Extraordinary Revenue Acceleration). Як повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко у своєму зверненні в Telegram, ці кошти надійшли за рахунок прибутків від заморожених активів Центрального банку російської федерації.

Україна отримала 1 млрд євро від ЄС за рахунок російських активів 📢 «Цей транш профінансовано з прибутків від заморожених активів Центрального банку рф. Це більше, ніж допомога – це чіткий сигнал: Європа рішуче зміцнює оборону та стійкість України перед масованими ракетними атаками та спробами дестабілізації», – наголосила Свириденко.

Вона подякувала президенту Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн та єврокомісару Валдісу Домбровскісу за непохитну позицію та лідерство в ухваленні рішень.

📢 «Ці кошти означають врятовані життя, відбудовані міста та впевнене європейське майбутнє України», – додала прем’єр-міністр.

☝️ Ініціатива країн G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine передбачає виділення Україні 50 млрд доларів. З них 20 млрд забезпечує Європейський Союз.

Перша виплата від ЄС у розмірі 3 млрд євро відбулася у січні. А з березня по вересень включно Україна щомісяця отримувала по 1 млрд євро. Таким чином, за програмою ERA Київ вже отримав від Євросоюзу загалом 10 млрд євро.

👉 Нагадаємо, 10 липня також стало відомо, що Україна отримала 1 млрд євро від Європейського Союзу в межах механізму Extraordinary Revenue Acceleration (ERA).

