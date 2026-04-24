Фейк: «Найманка зі США» розкрила, що на краматорському напрямку українських поранених неможливо евакуювати через провали командування

Насправді це фабрикація: пропаганда взяла справжнє звернення канадської волонтерки Ейпріл Хаггет і замінила аудіодоріжку за допомогою штучного інтелекту.

Проросійські Telegram-канали та акаунти у соцмережах поширюють відеозвернення нібито від «Ейпріл Хаггет, найманого медика зі США, яка служить у 93-й окремій механізованій бригаді ЗСУ». У відео жінка заявляє, що впродовж шести місяців поранених неможливо евакуювати, солдати «п’ють воду з калюж і помирають», а командування не реагує на цю ситуацію.

Проте це відео є ШІ-фабрикацією оригінального звернення. Оригінальне відео — це звернення Ейпріл Хаггет із проханням підтримати збір коштів на антидронові рушниці для батальйону «Алькатрас». Російська пропаганда взяла реальний ролик і за допомогою штучного інтелекту замінила аудіодоріжку, міміку та вимову волонтерки, підклавши вигаданий текст.

Ейпріл Хаггет — канадська, а не американська волонтерка, яка підписала контракт і служить бойовим медиком у батальйоні «Алькатрас» 93-ї бригади «Холодний Яр» і нещодавно була підвищена до звання молодшого сержанта. Вона також виконує обов’язки PR-менеджера батальйону і регулярно збирає кошти на його потреби. В своєму відео Хаггет звертається до підписників із проханням підтримати збір на антидронові рушниці — для захисту міста Краматорська від російських FPV-дронів та бійців.

Фейк з’явився на тлі систематичних атак Росії на мирне населення Краматорська, які вона намагається виправдати або замовчати. Наприклад, у ніч на 18 березня окупанти завдали удару двома ФАБ-250 по приватному сектору та житловому кварталу. Було поранено вісім людей, серед яких двоє дітей, а також пошкоджено понад три десятки приватних будинків і дві багатоповерхівки. 29 березня росіяни завдали ще одного удару: троє цивільних загинули, серед них — 13-річна дитина, 12 людей поранено. А 3 квітня 2026 року ворог скинув на місто чотири авіабомби ФАБ-250 з УМПК і вбив шістьох мирних жителів, ще вісім отримали поранення.

Мета новини — переконати людей, що командування ЗСУ кинуло своїх солдатів напризволяще і що подальший опір — безглуздий. Це типова російська тактика: деморалізувати як військових, так і цивільне населення, зламати довіру між суспільством і армією. Така «безвихідь» має викликати симпатії до російського втручання, яке нібито покликане покращити ситуацію.

Сфабриковані «свідчення» Росія використовувала також у квітні 2022 року, коли вбила мирних людей ударом по Краматорському вокзалу — про це StopFake писав у цьому матеріалі. Детальніше про «FPV-сафарі», яким російські війська тероризують цивільне населення, ви можете прочитати тут.