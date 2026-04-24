Фейк: «Найманка зі США» розкрила, що на краматорському напрямку українських поранених неможливо евакуювати через провали командування

Фейк: «Найманка зі США» розкрила, що на краматорському напрямку українських поранених неможливо евакуювати через провали командування

 

Насправді це фабрикація: пропаганда взяла справжнє звернення канадської волонтерки Ейпріл Хаггет і замінила аудіодоріжку за допомогою штучного інтелекту. 

Проросійські Telegram-канали та акаунти у соцмережах поширюють відеозвернення нібито від «Ейпріл Хаггет, найманого медика зі США, яка служить у 93-й окремій механізованій бригаді ЗСУ». У відео жінка заявляє, що впродовж шести місяців поранених неможливо евакуювати, солдати «п’ють воду з калюж і помирають», а командування не реагує на цю ситуацію.

Скриншот — Telegram

Проте це відео є ШІ-фабрикацією оригінального звернення. Оригінальне відео — це звернення Ейпріл Хаггет із проханням підтримати збір коштів на антидронові рушниці для батальйону «Алькатрас». Російська пропаганда взяла реальний ролик і за допомогою штучного інтелекту замінила аудіодоріжку, міміку та вимову волонтерки, підклавши вигаданий текст.

Ейпріл Хаггет — канадська, а не американська волонтерка, яка підписала контракт і служить бойовим медиком у батальйоні «Алькатрас» 93-ї бригади «Холодний Яр» і нещодавно була підвищена до звання молодшого сержанта. Вона також виконує обов’язки PR-менеджера батальйону і регулярно збирає кошти на його потреби. В своєму відео Хаггет звертається до підписників із проханням підтримати збір на антидронові рушниці — для захисту міста Краматорська від російських FPV-дронів та бійців.

Фейк з’явився на тлі систематичних атак Росії на мирне населення Краматорська, які вона намагається виправдати або замовчати. Наприклад, у ніч на 18 березня окупанти завдали удару двома ФАБ-250 по приватному сектору та житловому кварталу. Було поранено вісім людей, серед яких двоє дітей, а також пошкоджено понад три десятки приватних будинків і дві багатоповерхівки. 29 березня росіяни завдали ще одного удару: троє цивільних загинули, серед них — 13-річна дитина, 12 людей поранено. А 3 квітня 2026 року ворог скинув на місто чотири авіабомби ФАБ-250 з УМПК і вбив шістьох мирних жителів, ще вісім отримали поранення.

Мета новини — переконати людей, що командування ЗСУ кинуло своїх солдатів напризволяще і що подальший опір — безглуздий. Це типова російська тактика: деморалізувати як військових, так і цивільне населення, зламати довіру між суспільством і армією. Така «безвихідь» має викликати симпатії до російського втручання, яке нібито покликане покращити ситуацію.

Сфабриковані «свідчення» Росія використовувала також у квітні 2022 року, коли вбила мирних людей ударом по Краматорському вокзалу — про це StopFake писав у цьому матеріалі. Детальніше про «FPV-сафарі», яким російські війська тероризують цивільне населення, ви можете прочитати тут.

 

Джерело: “Громадська організація «Центр Медіареформи»”

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Вступ до ЄС: коли відкриють переговорні кластери

ВАЖЛИВО

Генштаб повідомив про 159 бойових зіткнень за добу 22 квітня

ВІЙНА

ООН готує евакуацію заблокованого флоту через Ормузьку протоку

ПОЛІТИКА

Скандал з Одеським ТЦК: деталі гучного затримання

ВАЖЛИВО

«Пліч-о-пліч»: співпраця між Лисичанською та Приютівською громадами

ЛУГАНЩИНА

Україна впроваджує авіаційні стандарти ЄС

ВЛАДА

Як обрати фен для пошкодженого волосся: на що звернути увагу

СУСПІЛЬСТВО

«Військова екскурсія» Трампа та нові звинувачення НАТО

ВАЖЛИВО

НКРЕКП планує підвищити ціни на електроенергію для бізнесу

СУСПІЛЬСТВО

На фронті зафіксовано 135 бойових зіткнень, найінтенсивніші бої на Покровському напрямку – Генштаб

ВІЙНА

Працівники ТЦК викрадали й катували цивільних, погрожували зброєю – ДБР

ВАЖЛИВО

З ножем проти ТЦК: повідомлено про підозру чоловіку

ВАЖЛИВО

Cили ППО знешкодили 203 ворожі дрони під час нічної атаки

ВАЖЛИВО

США виступили гарантом продовження режиму тиші між Ізраїлем і Ліваном

ВАЖЛИВО

На фронті за добу 20 квітня сталось 174 боїв, рф завдала 78 авіаударів – Генштаб

ВІЙНА
