Україна не вступить до ЄС швидко – Мерц

Вступ України до Європейського Союзу не відбудеться швидко, однак має стратегічне значення для всієї Європи. Про це заявив федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час спільної пресконференції з В.О. Зеленським у Берліні 14 квітня.

📢 «Вступ України до ЄС. Ми підтримуємо цю мету. Ми розуміємо, що це не може статися швидко і в повній мірі, але вступ України до ЄС стане стратегічно важливим кроком для більшої безпеки та благополуччя Європи. Тому я закликаю Україну інтенсивно продовжувати реформи в країні у сферах подолання корупції та правової держави. Тому що ці зусилля окуплять себе. Кожен успіх цієї реформи – це крок в бік Європи, і це в інтересах Європи», – наголосив політик.

🔹 Реформи як ключ до інтеграції

За словами Мерца, подальший рух України до ЄС безпосередньо залежить від темпів і якості реформ, насамперед у сферах верховенства права та боротьби з корупцією. Він підкреслив, що ці зміни є не лише вимогою для вступу, а й довгостроковою інвестицією у розвиток держави.

🔹 Спільна відповідальність України та ЄС

Канцлер також зауважив, що процес інтеграції потребує зусиль з обох сторін — як від України, так і від країн-членів Євросоюзу.

📢 «Є ще завдання, які треба виконати по обидва боки, але якщо ми серйозно до цього підходимо, якщо ми хочемо мати спільний простір безпеки, свободи, то Україна, як одна з країн найбільших в Європі, у перспективі має бути неодмінно членом ЄС», – заявив він.

Попри загальну підтримку курсу України на євроінтеграцію, серед окремих держав-членів Європейського Союзу звучать заклики до більш тривалого процесу вступу. Деякі з них наполягають на необхідності ретельної перевірки реформ і допускають, що приєднання може відбутися лише через 10–20 років.

Питання вступ України до ЄС залишається довгостроковою стратегічною метою, реалізація якої залежить від системних реформ в Україні та готовності самого Євросоюзу до розширення.

