В Канаді виступили за скасування віз для українців

Керівна Ліберальна партія Канади підтримала ініціативу запровадження режиму безвізу із Канадою для громадян України. Відповідну резолюцію ухвалили під час партійного з’їзду, про що повідомляється на офіційному сайті політичної сили.

Згідно з документом, йдеться про скасування віз для короткострокових поїздок українців — до 90 днів упродовж шести місяців.

☝️ Водночас пропонується запровадити електронний дозвіл на в’їзд. Він функціонуватиме за аналогією з системами, що вже діють для громадян Європейського Союзу.

У партії наголосили, що безвіз із Канадою стане проявом підтримки України, її громадян та демократичних цінностей, а також підтвердить послідовну політичну позицію Оттави.

Зазначається, що ліберали вже висловлювали підтримку такої ініціативи ще у 2016 році, однак вона досі не була реалізована на практиці.

Паралельно уряд Канада продовжив дію програми CUAET, яка дозволяє українцям легально проживати та працювати в країні.

Зокрема, громадяни України, які прибули до Канади до 31 березня 2024 року, можуть подати заявку на продовження дозволу ще на три роки — до 31 березня 2027 року.

👉 Нагадаємо, що на зовнішніх кордонах Європейський Союз вже впроваджено нову систему в’їзду та виїзду, яка передбачає створення цифрового профілю мандрівника з використанням біометричних даних.