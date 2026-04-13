П’ятеро поранених після атаки дроном рф V2U по Дергачах

Денис Молотов
П’ятеро поранених після атаки дроном рф V2U по Дергачах 02
Фото: В'ячеслав Задоренко, начальник Дергачівської МВА / Telegram / 13.04.2026

Внаслідок російського удару по місту Дергачі, що на Харківщині, поранень зазнали п’ятеро цивільних громадян. Про це повідомив начальник Дергачівської міської військової адміністрації (МВА) В’ячеслав Задоренко через офіційний Telegram-канал у понеділок, 13 квітня.

За попередньою інформацією, поранення отримали п’ятеро чоловіків 1963, 1965, 1967, 1978 та 1981 років народження. Двоє з них перебувають у важкому стані.

📢 «За попередньою інформацією, поранень зазнали п’ятеро цивільних осіб, двоє з них – у важкому стані», – йшлось у повідомленні. Додаткову інформацію надали з часом.

Очільник МВА надав оновлену інформацію щодо ворожого удару:

Близько 11:50 росіяни вдарили по Дергачах безпілотниками типу V2U. Удар прийшовся по території цивільного автотранспортного підприємства, де в цей час працювали люди. Постраждалі зазнали численних уламкових поранень і були госпіталізовані до лікарні у Харкові.

📢 «Близько 11:50 росіяни вдарили безпілотниками V2U по Дергачах. Удар прийшовся по території цивільного автотранспортного підприємства, де у цей час працювали люди. П’ятеро чоловіків 1963, 1965, 1967, 1978 та 1981 років народження зазнали численних уламкових поранень та були госпіталізовані до лікарні у Харків. Двоє з них перебувають у важкому стані».

⚠️ Частина боєкомплекту одного з ворожих дронів не здетонувала і впала обабіч однієї з автодоріг. Вибухотехніки ДСНС вже знешкодили небезпечний елемент.

ℹ️ V2U — це новий тип російських безпілотників, удосконалена версія «Молнії». За наявними даними, він має елементи штучного інтелекту та призначений для розпізнавання цілей на відстані.

📢 «Сьогоднішня ситуація очевидно демонструє, що росіяни свідомо застосовують навіть такі технології не для військових цілей, а для ураження цивільної інфраструктури та мирних людей», – зазначив начальник МВА В’ячеслав Задоренко.

👉 Також нагадаємо, що на Сумщині зафіксовано черговий удар по «швидкій», внаслідок якого постраждали медичні працівники. Безпілотник російських загарбників влучив у медичний автомобіль у Глухівській громаді.

