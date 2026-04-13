П’ятеро поранених після атаки дроном рф V2U по Дергачах

Внаслідок російського удару по місту Дергачі, що на Харківщині, поранень зазнали п’ятеро цивільних громадян. Про це повідомив начальник Дергачівської міської військової адміністрації (МВА) В’ячеслав Задоренко через офіційний Telegram-канал у понеділок, 13 квітня.

«За попередньою інформацією, поранень зазнали п'ятеро цивільних осіб, двоє з них – у важкому стані», – йшлось у повідомленні. Додаткову інформацію надали з часом.

Очільник МВА надав оновлену інформацію щодо ворожого удару:

📢 «Близько 11:50 росіяни вдарили безпілотниками V2U по Дергачах. Удар прийшовся по території цивільного автотранспортного підприємства, де у цей час працювали люди. П’ятеро чоловіків 1963, 1965, 1967, 1978 та 1981 років народження зазнали численних уламкових поранень та були госпіталізовані до лікарні у Харків. Двоє з них перебувають у важкому стані».

⚠️ Частина боєкомплекту одного з ворожих дронів не здетонувала і впала обабіч однієї з автодоріг. Вибухотехніки ДСНС вже знешкодили небезпечний елемент.

ℹ️ V2U — це новий тип російських безпілотників, удосконалена версія «Молнії». За наявними даними, він має елементи штучного інтелекту та призначений для розпізнавання цілей на відстані.

📢 «Сьогоднішня ситуація очевидно демонструє, що росіяни свідомо застосовують навіть такі технології не для військових цілей, а для ураження цивільної інфраструктури та мирних людей», – зазначив начальник МВА В’ячеслав Задоренко.

