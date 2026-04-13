Україна скасувала рекомендації утриматися від поїздок в Угорщину

Україна скасувала рекомендації щодо обмеження поїздки в Угорщину після завершення виборчої кампанії в цій країні. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

📢 «У звʼязку із завершенням учора виборчої кампанії в Угорщині, МЗС відміняє попередні рекомендації громадянам утриматися від поїздок до Угорщини. Ця виборча кампанія, яка, на жаль, була переповнена маніпуляціями щодо України, вже позаду. А отже втратили свою гостроту й підвищені ризики провокацій, через які запроваджувалися ці обмеження», – йдеться в його повідомленні.

Як зазначив Андрій Сибіга, після завершення політичного процесу ризики, що стали підставою для обмежень, суттєво знизилися, тому поїздки в Угорщину більше не вважаються небезпечними на попередньому рівні.

☝️ Нагадаємо, що на початку березня Міністерство закордонних справ України рекомендувало громадянам утриматися від поїздок до Угорщини на тлі інциденту із затриманням українських інкасаторів.

Після виборів 12 квітня ці обмеження втратили актуальність. За словами міністра, сама кампанія супроводжувалася значною кількістю маніпуляцій щодо України, однак тепер ситуація стабілізувалася.

📢 «Вибір угорців також ознаменував поразку політики шантажу та антиукраїнської пропаганди. Це симптоматично. Угорці чітко сказали: досить. Це матиме наслідки й для інших партій і рухів у Європі, які просувають подібну риторику», – наголосив він.

Міністр також підкреслив, що Україна налаштована на відновлення конструктивного діалогу з Угорщиною.

☝️ Попереду, за його словами, — робота над нормалізацією двосторонніх відносин і відновленням добросусідства в інтересах обох держав та всієї Європи.

Нагадаємо, 12 квітня в Угорщині відбулися парламентські вибори, за підсумками яких чинний прем’єр-міністр Віктор Орбан визнав перемогу опозиційної партії «Тиса» та її лідера Петера Мадяра.