Нижньотеплівська громада зберігає ідентичність і пам’ять про рідний край

В умовах релокації Нижньотеплівська громада вибудовує роботу у сфері культури як інструмент збереження пам’яті, ідентичності та зв’язку між людьми. Після початку повномасштабної агресії заклади культури не відновили діяльність на підконтрольній території, проте культурна робота не припинилася. Вона трансформувалася у змішані формати, орієнтовані на підтримку внутрішньо переміщених осіб, формування громадянської свідомості та збереження культурної спадщини. Про це повідомила Луганська ОВА.

Культурна пам’ять як основа спільноти

Одним із ключових напрямів стала організація культурно-просвітницьких заходів, спрямованих на підтримку зв’язку з рідною землею. У березні 2026 року в режимі відеоконференції відбувся захід «Луганщина в серці», який об’єднав працівників військової адміністрації, внутрішньо переміщених осіб і ветеранів війни.

Важливою частиною заходу стала участь ветерана громади, який представив авторські вірші про війну, захист України та особистий вибір стати на її оборону. Формат перетворив зустріч на простір не лише культурної, а й емоційної взаємодії.

Учасники обговорювали роль культури у збереженні зв’язку з рідним краєм, значення традицій і родинної пам’яті. Це дозволило створити спільний діалог для людей, які перебувають у різних регіонах України.

Окрему увагу громада приділяє популяризації української мови як елементу національної ідентичності. До Міжнародного дня рідної мови в бібліотеці міста Коломия провели тематичний захід, спрямований на утвердження ролі української мови в суспільстві та підтримку мовної культури серед переселенців.

Представники Нижньотеплівської громади також активно беруть участь у всеукраїнських культурних подіях. Зокрема, участь у фестивалі народної хореографії «Покутські витоки» стала прикладом інтеграції в загальноукраїнський культурний простір і популяризації традицій Луганщини через мистецтво танцю.

Пам’ять про війну як частина культурної політики

Важливим напрямом роботи залишається збереження пам’яті про загиблих Захисників України. Громада системно здійснює догляд за місцями поховань і проводить молебні за загиблими військовослужбовцями та цивільними, які стали жертвами війни.

У приміщенні адміністрації створено «Куточок пам’яті», який постійно оновлюється і виконує функцію символічного простору вшанування Героїв.

Начальниця Нижньотеплівської сільської військової адміністрації Олена Коробка зазначає:

📢 «Навіть коли культурно-мистецькі заклади залишаються на тимчасово окупованій території, культурна діяльність громади не зупинилася і є тим фундаментом, який об’єднує людей, зберігає історичну пам’ять і формує відчуття належності до своєї громади та держави. Наше завдання – забезпечити безперервність цього зв’язку, підтримувати культурну ідентичність і передавати її наступним поколінням незалежно від обставин».

Нижньотеплівська громада, попри відсутність функціонуючих закладів культури на підконтрольній території, продовжує системну роботу зі збереження культурної пам’яті, підтримки внутрішньо переміщених осіб та вшанування пам’яті загиблих захисників. Ця діяльність формує основу для збереження локальної ідентичності та створює ресурс для подальшого відновлення громади після деокупації.

