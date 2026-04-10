Відключення світла: обмеження діють по всій країні

Відключення світла в Україні зафіксовано вранці 10 квітня одразу у п’яти областях після російських атак на енергетичну інфраструктуру. Про це повідомили в НЕК «Укренерго» в п’ятницю.
📢 «Внаслідок російських дронових атак на об’єкти енергетичної інфраструктури – на ранок є знеструмлені споживачі в Одеській, Запорізькій, Херсонській, Сумській та Харківській областях. Там, де це дозволяють безпекові умови, вже почались аварійно-відновлювальні роботи», – йдеться в повідомленні.
☝️ Енергетики уточнили, що по всій території України протягом доби діють обмеження електропостачання для промисловості, а також застосовуються графіки погодинних відключень для населення.
За даними «Укренерго», рівень споживання електроенергії знизився на 2,2% порівняно з ранковими показниками попереднього дня.
📢 «Причина змін – більший обсяг вимушено застосованих заходів обмеження, порівняно із попередньою добою», – пояснили у компанії.
Енергетики закликають громадян раціонально використовувати електроенергію та особливо обмежити користування потужними електроприладами у вечірні години — з 17:00 до 22:00.
Нагадаємо, у ніч проти 10 квітня російські війська запустили по Україні 128 ударних безпілотників, з яких сили протиповітряної оборони знешкодили 113.
- Також повідомлялося, що протягом ночі під масованими атаками перебувала Одеса — зафіксовано пошкодження об’єкта інфраструктури.
- Впродовж минулої доби 9 квітня на фронті відбулось 164 бойових зіткнень. Ворог завдав 75 авіаційних ударів, скинувши 250 керованих авіабомб.