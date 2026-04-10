Відключення світла: обмеження діють по всій країні

Відключення світла в Україні зафіксовано вранці 10 квітня одразу у п’яти областях після російських атак на енергетичну інфраструктуру. Про це повідомили в НЕК «Укренерго» в п’ятницю.

📢 «Внаслідок російських дронових атак на об’єкти енергетичної інфраструктури – на ранок є знеструмлені споживачі в Одеській, Запорізькій, Херсонській, Сумській та Харківській областях. Там, де це дозволяють безпекові умови, вже почались аварійно-відновлювальні роботи», – йдеться в повідомленні.

☝️ Енергетики уточнили, що по всій території України протягом доби діють обмеження електропостачання для промисловості, а також застосовуються графіки погодинних відключень для населення.

За даними «Укренерго», рівень споживання електроенергії знизився на 2,2% порівняно з ранковими показниками попереднього дня.

📢 «Причина змін – більший обсяг вимушено застосованих заходів обмеження, порівняно із попередньою добою», – пояснили у компанії.

Енергетики закликають громадян раціонально використовувати електроенергію та особливо обмежити користування потужними електроприладами у вечірні години — з 17:00 до 22:00.

Нагадаємо, у ніч проти 10 квітня російські війська запустили по Україні 128 ударних безпілотників, з яких сили протиповітряної оборони знешкодили 113.