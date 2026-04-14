Китайський танкер пройшов Ормузьку протоку попри блокаду США

Денис Молотов
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

Китайський танкер Rich Starry, який перебуває під санкціями США, 14 квітня пройшов через стратегічну водну артерію – Ормузьку протоку, попри оголошену американськими військовими блокаду. Про це повідомляє інформаційна агенція Reuters.

Зазначається, що Rich Starry став першим судном, якому вдалося пройти через Ормузьку протоку та залишити Перську затоку після запровадження обмежень.

Танкер середнього класу перевозить близько 250 тисяч барелів метанолу. Його було завантажено у порту Хамрія в Об’єднаних Арабських Еміратах.

Судно належить компанії Shanghai Xuanrun Shipping Co Ltd, яка разом із танкером перебуває під американськими санкціями через комерційні зв’язки з Іраном. На борту перебуває китайський екіпаж.

Інші судна також рухаються маршрутом

Крім того, ще один танкер зі санкційного списку США — Murlikishan — прямує у напрямку Перської затоки.

За даними аналітичної компанії Kpler, судно є порожнім і раніше діяло під назвою MKA, беручи участь у перевезенні російської та іранської нафти. Очікується, що вже 16 квітня танкер завантажить мазут в Іраку.

☝️Нагадаємо: загострення навколо протоки

Після провалу переговорів між США та Іраном в Ісламабаді американська сторона розпочала блокаду іранських портів і узбережжя.

З 17:00 13 квітня військові США обмежили рух суден, пов’язаних з Іраном. У відповідь Тегеран пригрозив ударами по портах сусідніх країн Перської затоки у разі спроб захоплення суден.

