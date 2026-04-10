Ветеранська політика: у Луганській ОВА обговорили пріоритетні кроки підтримки

Ветеранська політика стала ключовою темою обговорення під час заходу «Діалог з бізнесом», організованого Луганською обласною військовою адміністрацією (ОВА). Учасники зустрічі розглянули пріоритетні кроки підтримки військовослужбовців, ветеранів і членів їхніх родин.

📢 «Це чергова можливість визначити дієві алгоритми формування та реалізації ефективної ветеранської політики. Адже підтримка наших Захисників і Захисниць України, ветеранів та їхніх родин – це один із ключових пріоритетів держави та суспільства», – наголосила Наталія Романенко, відкриваючи захід.

▶️ Ветеранська політика в регіоні передбачає комплексний підхід до підтримки. Начальниця профільного управління Олеся Грановська представила актуальні напрацювання у цій сфері та розповіла про механізми їх реалізації. Більш детально ознайомитися з її презентацією можна за 👉 посиланням.

▶️ Своєю чергою директорка Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації Оксана Волошина окреслила основні інструменти допомоги військовослужбовцям і ветеранам. Йдеться, зокрема, про можливість отримання соціальних послуг за екстериторіальним принципом та з урахуванням індивідуальних потреб.

☝️ Учасникам також повідомили про розширення переліку категорій громадян, які можуть отримувати соціальні послуги за кошти місцевих бюджетів.

Окрему увагу під час заходу приділили координації роботи фахівців, які супроводжують ветеранів війни, що є важливим елементом ефективної взаємодії між державою та отримувачами послуг.

▶️ Ветеранська політика включає й економічну складову. Представниця Луганського обласного центру зайнятості поінформувала про можливості комплексної підтримки через державні програми, зокрема у сфері працевлаштування та розвитку підприємництва. Більш детально ознайомитися можна за 👉 посиланням.

▶️ Під час зустрічі також презентували програму надання одноразової матеріальної допомоги ветеранам/ветеранкам Сіверськодонецької громади та членам їхніх сімей. Вона передбачає фінансування проєктів зі створення або розвитку власного бізнесу. Більш детально ознайомитися можна за 👉 посиланням.

Особливий інтерес учасників викликали приклади успішної реалізації таких ініціатив, коли мешканці громади змогли започаткувати або розширити власну справу завдяки отриманій підтримці.

1 з 3

Ветеранська політика, за підсумками обговорення, залишається одним із ключових напрямків роботи регіональної влади, спрямованим на забезпечення соціальної стабільності та відновлення людського потенціалу.

👉 Також нагадаємо, що допомога від Сіверськодонецької громади продовжує надаватися в межах місцевих соціальних програм. Було виплачено понад 700 тисяч гривень 52 військовослужбовцям та членам їхніх родин.