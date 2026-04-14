США та Іран можуть знову сісти за стіл переговорів – ЗМІ

Денис Молотов
Сполучені Штати та Іран продовжують переговорний процес, а у Вашингтоні розглядають можливість проведення нового раунду зустрічей. Про це повідомив телеканал CNN із посиланням на неназваного американського чиновника.

📢 «Між США та Іраном триває взаємодія, і спостерігається процес у спробах досягти угоди», – зазначив співрозмовник.

☝️ Водночас остаточного рішення щодо нової зустрічі наразі немає.

За словами джерела, адміністрація президента Дональд Трамп опрацьовує можливі дати та локації для переговорів на випадок, якщо діалог найближчими днями отримає розвиток.

📢 «Ми маємо бути готові швидко організувати щось, якщо ситуація розвиватиметься в цьому напрямку», – додав чиновник.

При цьому зазначається, що ці обговорення мають попередній характер, і наразі невідомо, чи відбудеться така зустріч.

Раніше віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що за підсумками попередніх переговорів сторони не змогли досягти домовленостей. Після цього Трамп оголосив про намір запровадити блокаду Ормузька протока.

