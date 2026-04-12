АТЕШ знищив тепловоз під Ростовом: збій у логістиці армії рф

Денис Молотов
Фото: скриншот із відео партизанського руху "АТЕШ" / Telegram / 12.04.2026

У Ростовській області на росії зафіксовано диверсію, внаслідок якої знищено тепловоз рф, що забезпечував перевезення військових вантажів. Операцію провели агенти руху «АТЕШ» поблизу залізничної станції «Лиховська». Про це йдеться в офіційному Телеграм-каналі партизанського руху.

📢 ««АТЕШ» уничтожил тепловоз в Ростовской области — нанесен удар по снабжению вс рф на Запорожском направлении».

За наявною інформацією, локомотив повністю виведений з ладу та не підлягає відновленню. Його знищення безпосередньо вплинуло на логістичні процеси, оскільки саме через цей вузол проходять основні маршрути постачання для російських підрозділів.

ℹ️ Станція «Лиховська» має стратегічне значення — це один із ключових транспортних центрів, через який здійснюється транзит боєприпасів, пального та бронетехніки на Запорізький напрямок, де тривають активні бойові дії.

☝️ Знищено тепловоз рф із прямими збитками понад 150 тисяч доларів. Водночас фактичні втрати для російської сторони значно більші, оскільки залізнична система рф вже стикається з дефіцитом справних локомотивів, а ресурс їх відновлення обмежений.

У результаті диверсії рух на відповідній ділянці було заблоковано. Частина військових ешелонів залишилася в тилу, що призвело до затримки постачання на передову. Поки російська сторона намагається знайти заміну втраченій техніці, підрозділи на фронті не отримують необхідного забезпечення.

📢 «Удар за ударом мы уничтожим путинскую фашистскую систему изнутри!».

Таким чином, знищення тепловоза рф стало черговим епізодом впливу на військову логістику противника, що безпосередньо позначається на його спроможностях у зоні бойових дій. Дякуємо за роботу!

👉 Також раніше було повідомлено, що нова ворожа база для запуску «шахедів» продовжує активно розширюватися поблизу кордону з Україною. Окупаційні російські війська будують нову інфраструктуру для запуску ударних безпілотників типу «Shahed».

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Обмін полоненими 11 квітня – Україна повернула бранців, яких рф тримала з 2022 року

ПОДІЇ

У Нікополі ворог дронами атакує цивільних людей – ОВА

ВАЖЛИВО

Удар по Роменській громаді: є загиблий і поранені

ВІЙНА

Новий лідер Ірану у критичному стані: деталі розвідки

ПОЛІТИКА

Іран планує ввести оплату в Ормузі для танкерів у криптовалюті

ПОЛІТИКА

На фронті відбулось понад 80 бойових зіткнень, ворог активно діє на трьох напрямках – Генштаб

ВІЙНА

Трамп готовий «тісно співпрацювати» з Іраном

ВАЖЛИВО

Олексій Харченко привітав із Воскресінням Христовим

ЛУГАНЩИНА

У Києві викрили схему розтрати в Укрзалізниці на 4,4 млн грн

КРИМІНАЛ

Генштаб про ситуацію на фронті: відбулось 131 бойове зіткнення, ворог запустив понад 4,5 тис. дронів

ВІЙНА

Атака на Нікополь: росіяни вдарили по автобусу, є жертви

ВАЖЛИВО

До 200 тисяч грн компенсації першого внеску за житло для ВПО Старобільської громади

ЛУГАНЩИНА

Довічне ув’язнення за зґвалтування 9-річного хлопчика: вирок у Вінницькому районі

КРИМІНАЛ

Фейк: Троє українців здійснили кібератаку на Єврокомісію — WIRED

СТОПФЕЙК

У Луцьку сталася бійка ТЦК з підлітками: офіційна заява ТЦК

ВАЖЛИВО
