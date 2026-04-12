АТЕШ знищив тепловоз під Ростовом: збій у логістиці армії рф

У Ростовській області на росії зафіксовано диверсію, внаслідок якої знищено тепловоз рф, що забезпечував перевезення військових вантажів. Операцію провели агенти руху «АТЕШ» поблизу залізничної станції «Лиховська». Про це йдеться в офіційному Телеграм-каналі партизанського руху.

📢 ««АТЕШ» уничтожил тепловоз в Ростовской области — нанесен удар по снабжению вс рф на Запорожском направлении».

За наявною інформацією, локомотив повністю виведений з ладу та не підлягає відновленню. Його знищення безпосередньо вплинуло на логістичні процеси, оскільки саме через цей вузол проходять основні маршрути постачання для російських підрозділів.

ℹ️ Станція «Лиховська» має стратегічне значення — це один із ключових транспортних центрів, через який здійснюється транзит боєприпасів, пального та бронетехніки на Запорізький напрямок, де тривають активні бойові дії.

☝️ Знищено тепловоз рф із прямими збитками понад 150 тисяч доларів. Водночас фактичні втрати для російської сторони значно більші, оскільки залізнична система рф вже стикається з дефіцитом справних локомотивів, а ресурс їх відновлення обмежений.

У результаті диверсії рух на відповідній ділянці було заблоковано. Частина військових ешелонів залишилася в тилу, що призвело до затримки постачання на передову. Поки російська сторона намагається знайти заміну втраченій техніці, підрозділи на фронті не отримують необхідного забезпечення.

📢 «Удар за ударом мы уничтожим путинскую фашистскую систему изнутри!».

Таким чином, знищення тепловоза рф стало черговим епізодом впливу на військову логістику противника, що безпосередньо позначається на його спроможностях у зоні бойових дій. Дякуємо за роботу!

