Норвегія приєднається до створення спецтрибуналу проти рф

Денис Молотов
Норвегія приєднається до створення спецтрибуналу проти рф
Спецтрибунал щодо злочину російської агресії проти України отримав чергову міжнародну підтримку. Норвегія офіційно заявила про намір долучитися до Розширеної часткової угоди щодо Керівного комітету майбутнього органу. Про це повідомила заступниця керівника Офісу президента України (ОПУ) Ірина Мудра на своїй сторінці у Facebook, подякувавши Осло за підтримку.

📢 «Це справді важлива новина для України – і ще один сильний сигнал, що справедливість не стоїть на місці, а впевнено рухається вперед. Кожне таке рішення наближає створення Спеціального трибуналу, який має забезпечити відповідальність за злочин агресії проти України…», – зазначила вона.

За словами посадовиці, особливого значення набуває готовність Норвегії долучитися до процесу як держави-засновниці.

📢 «Особливо цінуємо готовність Норвегії бути серед держав-засновниць Спеціального трибуналу. Це не просто жест підтримки – це конкретний внесок у те, щоб правосуддя стало реальністю», – наголосила Ірина Мудра.

Спецтрибунал щодо злочину російської агресії проти України вже підтримали 15 держав. Серед них — Велика Британія, Естонія, Іспанія, Коста-Рика, Латвія, Литва, Люксембург, Молдова, Нідерланди, Німеччина, Словенія, Україна, Хорватія та Швеція.

Мудра також звернулася до інших учасників Core Group із закликом активніше долучатися до процесу створення механізму.

📢 «Що ширшою буде підтримка на старті, то сильнішим буде наш спільний сигнал: злочин агресії не залишиться безкарним», – підкреслила вона.

Спецтрибунал формується у співпраці з Радою Європи. Відповідну угоду сторони підписали 25 червня 2025 року.

Очікується, що майбутній орган матиме статус повноцінної міжнародної інституції, а не гібридного чи національного суду.

Раніше міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомляв, що угода щодо створення трибуналу перебуває на фінальній стадії погодження.

Спецтрибунал розглядається як ключовий механізм для притягнення до відповідальності за злочини російської агресії проти України та формування прецеденту міжнародного правосуддя.

👉 Також нагадаємо, що Швеція підтвердила намір долучитися до угоди про створення спеціального трибуналу з розслідування злочину агресії рф проти України.

